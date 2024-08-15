В Киевской области вырастут цены на воду — когда ждать повышения тарифов

Украинские гривны. Фото: УНІАН

В Киевской области с 1 сентября 2024 г. планируется введение новых тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Изменения в тарифах вызваны ростом затрат на электроэнергию и повышением заработной платы работников водоканала.

Об этом говорится на портале Белогородской территориальной громады.

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В Киевской области с 1 сентября 2024 года введут новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. В частности, тариф для коммунального предприятия "Гореничи", которое подчиняется Белогородскому сельскому совету Бучанского района, будет изменен. Согласно опубликованному документу, новый тариф на водоснабжение составит 28,05 гривны за кубометр с учетом НДС.

В связи с повышением затрат на электроэнергию и заработную плату водоканал принял решение пересмотреть тарифы на свои услуги. Обновленные тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод будут применены ко всем потребителям.

Как вырастут цены на воду

Тариф на централизованный водоотвод будет установлен следующим образом:

34,16 гривны за кубометр с НДС — для населения ;

; 53,45 гривны за кубометр — для бюджетных учреждений и других потребителей.

Следует отметить, что новый тариф для населения будет ниже экономически обоснованной стоимости услуг. Согласно документу тариф в 34,16 гривны за кубометр покрывает лишь 63,91% от экономически обоснованной цены.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине стоимость электрической энергии может существенно снизиться в ближайшие годы. Это может произойти в определенных условиях.

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