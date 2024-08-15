На Київщині зростуть ціни на воду — коли чекати підвищення тарифів

Українські гривні. Фото: УНІАН

У Київській області з 1 вересня 2024 року планується введення нових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Зміни у тарифах викликані зростанням витрат на електроенергію та підвищенням заробітної плати працівників водоканалу.

Про це йдеться на порталі Білогородської територіальної громади.

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У Київській області з 1 вересня 2024 року введуть нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Зокрема, тариф для комунального підприємства "Гореничі", що підпорядковується Білогородській сільській раді Бучанського району, буде змінено. Згідно з опублікованим документом, новий тариф на водопостачання складе 28,05 гривні за кубометр з урахуванням ПДВ.

У зв’язку з підвищенням витрат на електроенергію та заробітну плату, водоканал прийняв рішення переглянути тарифи на свої послуги. Оновлені тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення будуть застосовані до всіх споживачів.

Як зростуть ціни на воду

Тариф на централізоване водовідведення буде встановлено наступним чином:

34,16 гривні за кубометр з ПДВ — для населення ;

; 53,45 гривні за кубометр — для бюджетних установ і інших споживачів.

Слід зауважити, що новий тариф для населення буде нижчий за економічно обґрунтовану вартість послуг. Згідно з документом, тариф у 34,16 гривні за кубометр покриває лише 63,91% від економічно обґрунтованої ціни.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні вартість електричної енергії може суттєво знизитися у найближчі роки. Це може статися за певних умов.

Також ми писали, що в Україні у 2024 році суттєво зросла вартість житлово-комунальних послуг. Це сталося здебільшого за рахунок підвищення цін на електричну енергію.