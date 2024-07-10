Укрэнерго дало детальное объяснение, как действуют очереди отключения электричества

Работник сферы энергетики. Фото: Unsplash

В НЭК "Укрэнерго" рассказали, каким образом и почему вводят разную продолжительность отключений электроэнергии в регионах. Всё зависит от того, каков дефицит мощностей в энергосистеме.

О том, что означают очереди отключения света, рассказали специалисты компании.

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Как понять очереди отключения электричества

В "Укрэнерго" отметили, что есть очереди графиков ограничений и потребителей. Продолжительность отключений зависит от решения облэнерго и лимитов, выделенных на регионы с разной численностью населения и предприятий.

Для этого во всех областях потребители, и бытовые, и промышленные, разделены на очереди. Каждая из них потребляет определенный объем МВт электроэнергии и в разных регионах она отличается, ведь везде проживает разное количество людей и функционирует разное число предприятий.

Сколько мощности получат регионы и какие графики будут определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго". В облэнерго передают информацию о предоставленных лимитах и они распределяют их между очередями. Таким образом, облэнерго определяют, какую очередь потребителей включать или выключать, и как долго не будет света в рамках лимитов.

В "Укрэнерго" напоминают, что в Украине действуют четыре очереди графиков:

первая очередь — по 4 часа нет света для каждой из шести очередей;

две очереди — по 8 часов;

три очереди — по 12 часов;

четыре очереди — более 12 часов.

При этом облэнерго имеют право самостоятельно определять, кому когда и на сколько выключать, однако действуют в рамках лимитов и графиков, о которых сообщили в Диспетчерском центре.

Число графиков, в частности, зависит от:

температуры воздуха;

уровня потребления, являющегося следствием обстрелов энергообъектов.

Так, 9 июля против 8 июля потребление выросло на 10%. Вероятными причинами могут быть увеличение жары и работа предприятий. Поэтому в первой половине суток действовали два графика ограничений, а во второй — три-четыре графика.

Что еще стоит знать

Напомним, в энергосистеме Украины продолжает фиксироваться тяжелая ситуация. Советник премьер-министра, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что в конце июля это может измениться в лучшую сторону.

Также страна планировала до конца 2024 года создать трехуровневую защиту 22 объектов энергетики, реализованную Кабмином и Генштабом ВСУ по поручению президента. Однако в начале недели представители бизнеса, привлеченные к строительству, сообщили о приостановлении работ из-за задолженности и блокирования финансирования премьер-министром Денисом Шмыгалем.