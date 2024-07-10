Укренерго дало детальне пояснення, як діють черги відключення електрики

Працівник сфери енергетики. Фото: Unsplash

В НЕК "Укренерго" розповіли, яким чином і чому запроваджують різну тривалість відключень електроенергії в регіонах. Все залежить від того, який дефіцит потужностей в енергосистемі.

Про те, що означають черги відключення світла, розповіли фахівці компанії.

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В "Укренерго" зазначили, що є черги графіків обмежень та черги споживачів. Тривалість відключень залежить від рішення обленерго та лімітів, що виділені на регіони з різною чисельністю населення та підприємств.

Для цього в усіх областях споживачі, і побутові, і промислові, поділені на черги. Кожна з них споживає певний обсяг МВт електроенергії і в різних регіонах він відрізняється, адже скрізь проживає різна кількість людей та функціонує різне число підприємств.

Скільки потужності одержать регіони та які графіки діятимуть визначає Диспетчерський центр "Укренерго". В обленерго передають інформацію про надані ліміти і вони розподіляють їх поміж чергами. Таким чином, обленерго визначають, яку чергу споживачів вмикати чи вимикати і скільки не буде світла в рамках лімітів.

В "Укренерго" нагадують, що в Україні діють чотири черги графіків:

перша черга — по 4 години немає світла для кожної з шести черг;

дві черги — по 8 годин;

три черги — по 12 годин;

чотири черги — більш ніж 12 год.

При цьому обленерго мають право самостійно визначати, кому, коли і на скільки вимикати, проте діють у рамках лімітів і графіків, про які повідомили в Диспетчерському центрі.

Число графіків, зокрема, залежить від:

температури повітря;

рівня споживання, що є наслідком обстрілів енергооб'єктів.

Так, 9 липня проти 8 липня споживання зросло на 10%. Ймовірними причинами може бути — зростання спеки та роботи підприємств. Через це у першій половині доби діяли два графіки обмежень, а в другій — три–чотири графіки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в енергосистемі України продовжує фіксуватися важка ситуація. Радник прем’єр-міністра, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що наприкінці липня це може змінитися у кращий бік.

Також країна планувала до кінця 2024 року створити трирівневий захист 22 об’єктів енергетики, реалізований Кабміном та Генштабом ЗСУ за дорученням президента. Однак на початку тижня представники бізнесу, які були залучені до будівництва, повідомили про зупинення робіт через заборгованість і блокування фінансування премʼєр-міністром Денисом Шмигалем.