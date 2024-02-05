Долги за электричество — из-за какой суммы можно остаться без света

Прибор учета электроэнергии. Фото: Unplush

В Украине с февраля 2024 года гражданам, у которых образовались долги по оплате коммунальных счетов, начали прекращать предоставление услуг. Известно, из-за какой суммы грозят отключения.

Об этом рассказала заместитель главы Министерства энергетики Светлана Гринчук во время телемарафона.

Читайте также:

Из-за какой суммы долга прекратят предоставление услуг

Мораторий на начисление пени, штрафов и отключение коммунальных услуг из-за задолженности отменили в конце прошлого года. Однако в украинском законодательстве нет определенной суммы долга, по которой будут отключать услуги.

По словам представительницы ведомства, поставщики не будут отключать электроэнергию тем потребителям, у кого сумма долга за электроснабжение ниже половины прожиточного минимума.

"Однако, согласно рыночным условиям, подключение повторное происходит за счет потребителя. Если эта сумма меньше половины прожиточного минимума, то есть 1514 гривен, тогда компания, которая предоставляет услугу — оплачивает также и подключение. Поэтому логично, что компании не будут отключать, вероятно, свет тем потребителям, у кого эта сумма задолженности меньше", — отметила она.

В то же время, будут предоставлять гражданам возможность погашения долга до десяти дней. За это время с должниками будут проводить консультации, в которых им могут предложить заключить соглашение о реструктуризации задолженности и определить графики оплаты.

Что говорят эксперты

Эксперты, комментируя начисление долгов во время войны и возможность отключения от услуг, назвали одну важную проблему.

В частности, эксперт по вопросам энергетики и ЖКХ Олег Попенко рассказал о появлении накрученных сумм задолженности за электроэнергию.

"Они не просто нарисованы, они реально нарисованы. Десятки примеров о раздутых долгах за коммунальные услуги. Например, в городе Купянск все жители получили от оккупационных властей платежки за электроэнергию за семь месяцев. Когда наши войска освободили Купянск, Харьковоблэнерго выставило им свои платежки. Это только один пример", — подчеркнул он.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) вновь рассматривают возможность повышения тарифов на водоснабжение и водоотвод водоканалов. Рост цен предлагают осуществить в две волны в 2024 году.

Также мы писали, что в 2024 году диапазон цены за киловатт электроэнергии для бытовых потребителей не превысит 3,5–4 грн. Рост стоимости вряд ли достигнет 6 грн за киловатт, анонсированных Комитетом по энергетическим и ЖКХ вопросам ВРУ.