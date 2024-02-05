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Відключення світла за борги — "критична" сума та позиція експертів

5 лютого 2024 07:57
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Борги за електрику — через яку суму можна залишитись без світла
Прилад обліку електроенергії. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні з лютого 2024 року громадянам, у яких утворилися борги з оплати комунальних рахунків, почали припиняти надання послуг. Відомо, через яку суму загрожують відключення.

Про це розповіла заступниця голови Міністерства енергетики Світлана Грінчук під час телемарафону.

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Через яку суму боргу припинять надання послуг

Мораторій на нарахування пені, штрафів та відключення комунальних послуг через заборгованість скасували наприкінці минулого року. Однак в українському законодавстві немає визначеної суми боргу, через яку відключатимуть послуги.

За словами представниці відомства, постачальники не відключатимуть електроенергію тим споживачам, у кого сума боргу за електропостачання нижча від половини прожиткового мінімуму.

"Однак, згідно з ринковими умовами, підключення повторне відбувається за рахунок споживача. Якщо ця сума менша за половину прожиткового мінімуму, тобто, 1514 гривень, тоді компанія, яка надає послугу — оплачує також і підключення. Тому логічно, що компанії не будуть відключати, ймовірно, світло тим споживачам, у кого ця сума заборгованості менша", — зауважила вона.

Водночас, надаватимуть громадянам можливість погашення боргу за десять днів. За цей час з боржниками проводитимуть консультації, під час яких їм можуть запропонувати укласти угоду про реструктуризацію заборгованості та визначити графіки оплати.

Що кажуть експерти

Експерти, коментуючи нарахування боргів під час війни та можливість відключення від послуг, назвали одну важливу проблему.

Зокрема, експерт із питань у сфері енергетики та ЖКГ Олег Попенко розповів про появу накручених сум заборгованості за електроенергію.

"Вони не просто намальовані, вони реально намальовані. Десятки прикладів про борги за комунальні послуги, які надули. Наприклад, у місті Куп'янськ усі мешканці отримали від окупаційної влади платіжки за електроенергію за сім місяців. Коли наші війська звільнили Куп'янськ, Харківобленерго виставило їм свої платіжки. Це лише один приклад", — наголосив він.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національній комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) знову розглядають можливість підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення водоканалів. Зростання цін пропонують здійснити у дві хвилі у 2024 році.

Також ми писали, що у 2024 році діапазон ціни за кіловат електроенергії для побутових споживачів не перевищуватиме 3,5–4 грн. Зростання вартості навряд чи сягне 6 грн за кіловат, анонсованих Комітетом з енергетичних та ЖКГ питань ВРУ.

комунальні послуги
ЖКГ
борги
послуги

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