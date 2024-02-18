Первые итоги военного рекрутинга – данные Work.ua

Военный работает за ноутбуком. Фото: Getac

Work.ua запустил функционал для привлечения специалистов в Силы обороны Украины в декабре 2023 года, где собран список вакансий и подразделений. Проект был реализован благодаря меморандуму о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и Work.ua.

О первых итогах военного рекрутинга рассказали в пресс-службе Work.ua.

Сколько вакансий разместили подразделения

В первый месяц реализации проекта 146 подразделений разместили 821 вакансию. Уже в январе 2024 года количество подразделений, имевших предложения работы, достигло 286 (+95% к декабрю), а вакансий — 1586 (+93%).

Иногда соискатели заявляют, что на Work.ua "почти все вакансии — в армию". Однако статистика это опровергает: в январе на сайте было размещено 91021 предложение работы. То есть вакансии Сил обороны — это менее 2% от общего количества.

Подразделения, которые имели больше предложений работы:

Морская пехота ВСУ (93 вакансии),

Военная часть А4085 (52),

104 ОБр Сил ТрО (45),

Военная часть А4759 (39),

Рекрутинговый центр Сил ТРО ВСУ (38).

Какие профессии нужны армии

Подразделения размещают предложения работы в разных категориях. Ведь войску нужны разные профессии: и боевые, и небоевые, как отмечают в Work.ua. В январе 2024 года больше всего вакансий было в таких категориях (одна вакансия может размещаться сразу в нескольких категориях):

1206 — "Охрана, безопасность";

250 — "Транспорт, автобизнес";

196 — "Телекоммуникации и связь";

180 — "Медицина, фармацевтика";

145 — "Рабочие специальности, производство".

По данным Work.ua, предложения работы от Сил обороны Украины охватывают практически все категории — 23 из 28 возможных. К примеру, есть работа для юристов, маркетологов и даже режиссеров.

Инфографика: Work.ua

Можно ли присоединиться к Силам обороны без опыта работы

На вакансии от Сил обороны можно отозваться кандидатам, не имеющим опыта работы, как отмечают в Work.ua. В общей сложности таких предложений 73%. Соответственно, в 27% вакансий от соискателей ожидается наличие опыта. Такая ситуация противоположна общим тенденциям рынка труда, где 35% предложений работы подходят для новичков, а 65% — людям с опытом работы.

По данным Work.ua, военные подразделения могут дополнительно маркировать вакансии как требующие знания английского, подходящие для людей с инвалидностью, пенсионерам, студентам или ветеранам. Так, в январе 21 предложение работы требовало знание английского языка. На 177 вакансий готовы взять студентов (108% к декабрю). Также 60 предложений работы открыты для людей с инвалидностью (+186%), 252 — для ветеранов (+207%), 27 — для пенсионеров (+350%).

Жители каких регионов активны в военном рекрутинге

Распределение соискателей, отозвавшихся на военные профессии, по регионам проживания, практически не отличается от аналогичного распределения соискателей, откликавшихся на любые вакансии на рынке труда. Эта разница остается в пределах статистической погрешности — не превышает 1%. Например, жители Харьковской области составляют 5% всех соискателей, которые были активными на рынке труда, а в рамках военного рекрутинга — 4,5.

"Поэтому никто из украинцев не остался в стороне от военного рекрутинга: фиксируем активность от мужчин и женщин, молодежи и людей старшего возраста, жителей всех регионов Украины", — подытожили в Work.ua.

Что еще нужно знать

Напомним, 12-я бригада спецназначения НГУ "Азов" непрестанно напоминает, что войску нужны разные профессии. Таким образом, на передовой пользуются спросом не только танкисты или пехотинцы, но даже и бухгалтеры.

Мы также сообщали о том, что у украинцев появилась возможность выбирать специальность и даже подразделение благодаря рекрутинговым кампаниям. Одна из самых известных, которая первой начала сотрудничать с Минобороны, — Lobby X.