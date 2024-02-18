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Военный рекрутинг в Украине — какие специалисты нужны армии в 2024 году

18 февраля 2024 17:30
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Первые итоги военного рекрутинга – данные Work.ua
Военный работает за ноутбуком. Фото: Getac
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Work.ua запустил функционал для привлечения специалистов в Силы обороны Украины в декабре 2023 года, где собран список вакансий и подразделений. Проект был реализован благодаря меморандуму о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и Work.ua.

О первых итогах военного рекрутинга рассказали в пресс-службе Work.ua.

Сколько вакансий разместили подразделения

В первый месяц реализации проекта 146 подразделений разместили 821 вакансию. Уже в январе 2024 года количество подразделений, имевших предложения работы, достигло 286 (+95% к декабрю), а вакансий — 1586 (+93%).

Иногда соискатели заявляют, что на Work.ua "почти все вакансии — в армию". Однако статистика это опровергает: в январе на сайте было размещено 91021 предложение работы. То есть вакансии Сил обороны — это менее 2% от общего количества.

Подразделения, которые имели больше предложений работы:

  • Морская пехота ВСУ (93 вакансии),
  • Военная часть А4085 (52),
  • 104 ОБр Сил ТрО (45),
  • Военная часть А4759 (39),
  • Рекрутинговый центр Сил ТРО ВСУ (38).

Какие профессии нужны армии

Подразделения размещают предложения работы в разных категориях. Ведь войску нужны разные профессии: и боевые, и небоевые, как отмечают в Work.ua. В январе 2024 года больше всего вакансий было в таких категориях (одна вакансия может размещаться сразу в нескольких категориях):

  • 1206 — "Охрана, безопасность";
  • 250 — "Транспорт, автобизнес";
  • 196 — "Телекоммуникации и связь";
  • 180 — "Медицина, фармацевтика";
  • 145 — "Рабочие специальности, производство".

По данным Work.ua, предложения работы от Сил обороны Украины охватывают практически все категории — 23 из 28 возможных. К примеру, есть работа для юристов, маркетологов и даже режиссеров.

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Инфографика: Work.ua

Можно ли присоединиться к Силам обороны без опыта работы

На вакансии от Сил обороны можно отозваться кандидатам, не имеющим опыта работы, как отмечают в Work.ua. В общей сложности таких предложений 73%. Соответственно, в 27% вакансий от соискателей ожидается наличие опыта. Такая ситуация противоположна общим тенденциям рынка труда, где 35% предложений работы подходят для новичков, а 65% — людям с опытом работы.

По данным Work.ua, военные подразделения могут дополнительно маркировать вакансии как требующие знания английского, подходящие для людей с инвалидностью, пенсионерам, студентам или ветеранам. Так, в январе 21 предложение работы требовало знание английского языка. На 177 вакансий готовы взять студентов (108% к декабрю). Также 60 предложений работы открыты для людей с инвалидностью (+186%), 252 — для ветеранов (+207%), 27 — для пенсионеров (+350%).

Жители каких регионов активны в военном рекрутинге

Распределение соискателей, отозвавшихся на военные профессии, по регионам проживания, практически не отличается от аналогичного распределения соискателей, откликавшихся на любые вакансии на рынке труда. Эта разница остается в пределах статистической погрешности — не превышает 1%. Например, жители Харьковской области составляют 5% всех соискателей, которые были активными на рынке труда, а в рамках военного рекрутинга — 4,5.

"Поэтому никто из украинцев не остался в стороне от военного рекрутинга: фиксируем активность от мужчин и женщин, молодежи и людей старшего возраста, жителей всех регионов Украины", — подытожили в Work.ua.

Что еще нужно знать

Напомним, 12-я бригада спецназначения НГУ "Азов" непрестанно напоминает, что войску нужны разные профессии. Таким образом, на передовой пользуются спросом не только танкисты или пехотинцы, но даже и бухгалтеры.

Мы также сообщали о том, что у украинцев появилась возможность выбирать специальность и даже подразделение благодаря рекрутинговым кампаниям. Одна из самых известных, которая первой начала сотрудничать с Минобороны, — Lobby X.

ВСУ
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Work.ua
Рекрутинг

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