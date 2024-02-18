Первые итоги военного рекрутинга – данные Work.ua

Военный рекрутинг в Украине — какие специалисты нужны армии в 2024 году
Work.ua запустил функционал для привлечения специалистов в Силы обороны Украины в декабре 2023 года, где собран список вакансий и подразделений. Проект был реализован благодаря меморандуму о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и Work.ua.
О первых итогах военного рекрутинга рассказали в пресс-службе Work.ua.
Сколько вакансий разместили подразделения
В первый месяц реализации проекта 146 подразделений разместили 821 вакансию. Уже в январе 2024 года количество подразделений, имевших предложения работы, достигло 286 (+95% к декабрю), а вакансий — 1586 (+93%).
Иногда соискатели заявляют, что на Work.ua "почти все вакансии — в армию". Однако статистика это опровергает: в январе на сайте было размещено 91021 предложение работы. То есть вакансии Сил обороны — это менее 2% от общего количества.
Подразделения, которые имели больше предложений работы:
- Морская пехота ВСУ (93 вакансии),
- Военная часть А4085 (52),
- 104 ОБр Сил ТрО (45),
- Военная часть А4759 (39),
- Рекрутинговый центр Сил ТРО ВСУ (38).
Какие профессии нужны армии
Подразделения размещают предложения работы в разных категориях. Ведь войску нужны разные профессии: и боевые, и небоевые, как отмечают в Work.ua. В январе 2024 года больше всего вакансий было в таких категориях (одна вакансия может размещаться сразу в нескольких категориях):
- 1206 — "Охрана, безопасность";
- 250 — "Транспорт, автобизнес";
- 196 — "Телекоммуникации и связь";
- 180 — "Медицина, фармацевтика";
- 145 — "Рабочие специальности, производство".
По данным Work.ua, предложения работы от Сил обороны Украины охватывают практически все категории — 23 из 28 возможных. К примеру, есть работа для юристов, маркетологов и даже режиссеров.
Можно ли присоединиться к Силам обороны без опыта работы
На вакансии от Сил обороны можно отозваться кандидатам, не имеющим опыта работы, как отмечают в Work.ua. В общей сложности таких предложений 73%. Соответственно, в 27% вакансий от соискателей ожидается наличие опыта. Такая ситуация противоположна общим тенденциям рынка труда, где 35% предложений работы подходят для новичков, а 65% — людям с опытом работы.
По данным Work.ua, военные подразделения могут дополнительно маркировать вакансии как требующие знания английского, подходящие для людей с инвалидностью, пенсионерам, студентам или ветеранам. Так, в январе 21 предложение работы требовало знание английского языка. На 177 вакансий готовы взять студентов (108% к декабрю). Также 60 предложений работы открыты для людей с инвалидностью (+186%), 252 — для ветеранов (+207%), 27 — для пенсионеров (+350%).
Жители каких регионов активны в военном рекрутинге
Распределение соискателей, отозвавшихся на военные профессии, по регионам проживания, практически не отличается от аналогичного распределения соискателей, откликавшихся на любые вакансии на рынке труда. Эта разница остается в пределах статистической погрешности — не превышает 1%. Например, жители Харьковской области составляют 5% всех соискателей, которые были активными на рынке труда, а в рамках военного рекрутинга — 4,5.
"Поэтому никто из украинцев не остался в стороне от военного рекрутинга: фиксируем активность от мужчин и женщин, молодежи и людей старшего возраста, жителей всех регионов Украины", — подытожили в Work.ua.
Что еще нужно знать
Напомним, 12-я бригада спецназначения НГУ "Азов" непрестанно напоминает, что войску нужны разные профессии. Таким образом, на передовой пользуются спросом не только танкисты или пехотинцы, но даже и бухгалтеры.
Мы также сообщали о том, что у украинцев появилась возможность выбирать специальность и даже подразделение благодаря рекрутинговым кампаниям. Одна из самых известных, которая первой начала сотрудничать с Минобороны, — Lobby X.
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