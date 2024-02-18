Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow Військовий рекрутинг в Україні — які фахівці потрібні армії у 2024 році arrow

Військовий рекрутинг в Україні — які фахівці потрібні армії у 2024 році

18 лютого 2024 17:30
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Перші підсумки військового рекрутингу — дані Work.ua
Військовий працює за ноутбуком. Фото: Getac
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Work.ua запустив функціонал для залучення спеціалістів у Сили оборони України у грудні 2023 року, де зібрано перелік вакансій та підрозділів. Проєкт був реалізований завдяки меморандуму про співпрацю між Міністерством оборони України та Work.ua.

Про перші підсумки військового рекрутингу розповіли у пресслужбі Work.ua.

Скільки вакансій розмістили підрозділи

У перший місяць реалізації проєкту 146 підрозділів розмістили 821 вакансію. Уже в січні 2024 року кількість підрозділів, що мали пропозиції роботи, сягнула 286 (+95% до грудня), а вакансій — 1 586 (+93%).

Інколи шукачі заявляють, що на Work.ua "майже всі вакансії — до армії". Однак статистика це спростовує: у січні на сайті було розміщено 91 021 пропозицію роботи. Тобто вакансії Сил оборони — це менш як 2% від загальної кількості.

Підрозділи, які мали найбільше пропозицій роботи: 

  • Морська піхота ЗСУ (93 вакансії), 
  • Військова частина А4085 (52), 
  • 104 ОБр Сил ТрО (45), 
  • Військова частина А4759 (39), 
  • Рекрутинговий центр Сил ТрО ЗСУ (38). 

Які професії потрібні армії

Підрозділи розміщують пропозиції роботи в різних категоріях. Адже війську потрібні різні професії: і бойові, і небойові, як зазначають у Work.ua. У січні 2024 року найбільше вакансій було в таких категоріях (одна вакансія може розміщуватися одразу в декількох категоріях):

  • 1206 — "Охорона, безпека";
  •  250 — "Транспорт, автобізнес";
  • 196 — "Телекомунікації та зв’язок";
  • 180 — "Медицина, фармацевтика";
  • 145 — "Робочі спеціальності, виробництво".

За даними Work.ua, наразі пропозиції роботи від Сил оборони України охоплюють практично всі категорії — 23 із 28 можливих. Наприклад, є робота для юристів, маркетологів та навіть режисерів.

null
Інфографіка: Work.ua

Чи можна долучитися до Сил оборони без досвіду роботи

На вакансії від Сил оборони можна відгукнутися кандидатам, що не мають досвіду роботи, як зазначають у Work.ua. Загалом таких пропозицій 73%. Відповідно, у 27% вакансій від шукачів очікують наявність досвіду. Така ситуація протилежна загальним тенденціям ринку праці, де 35% пропозицій роботи підходять для новачків, а 65% — людям із досвідом роботи.

За даними Work.ua, військові підрозділи можуть додатково маркувати вакансії як такі, що вимагають знання англійської, є підхожими для людей з інвалідністю, пенсіонерам, студентам чи ветеранам. Так, у січні 21 пропозиція роботи вимагала знання англійської мови. На 177 вакансій готові взяти студентів (+108% до грудня). Також 60 пропозицій роботи відкриті для людей з інвалідністю (+186%), 252 — для ветеранів (+207%), 27 — для пенсіонерів (+350%).

Мешканці яких регіонів активні у військовому рекрутингу

Розподіл шукачів, які відгукнулися на військові професії, за регіонами проживання практично не відрізняється від аналогічного розподілу шукачів, які відгукувалися на будь-які вакансії на ринку праці. Ця різниця залишається у межах статистичної похибки — не перевищує 1%. Наприклад, мешканці Харківської області становлять 5% від усіх шукачів, які були активними на ринку праці, а в межах військового рекрутингу — 4,5.

"Тож ніхто з українців не залишився осторонь військового рекрутингу: фіксуємо активність від чоловіків і жінок, молоді та людей старшого віку, мешканців усіх регіонів України", — підсумували в Work.ua.

Що ще треба знати

Нагадаємо, 12-та бригада спецпризначення НГУ "Азов" безперестанно нагадує, що війську потрібні різні професії. Таким чином на передовій мають попит не лише танкісти чи піхотинці, а навіть і бухгалтери.

Ми також повідомляли про те, що в українців з'явилася можливість обирати спеціальність та навіть підрозділ завдяки рекрутинговим кампаніям. Одна з найвідоміших, яка першою почала співпрацювати з Міноборони, — Lobby X.

ЗСУ
робота
професії
вакансії
Work.ua
Рекрутинг

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

Актуальне по темі