Перші підсумки військового рекрутингу — дані Work.ua

Військовий працює за ноутбуком. Фото: Getac

Work.ua запустив функціонал для залучення спеціалістів у Сили оборони України у грудні 2023 року, де зібрано перелік вакансій та підрозділів. Проєкт був реалізований завдяки меморандуму про співпрацю між Міністерством оборони України та Work.ua.

Про перші підсумки військового рекрутингу розповіли у пресслужбі Work.ua.

Скільки вакансій розмістили підрозділи

У перший місяць реалізації проєкту 146 підрозділів розмістили 821 вакансію. Уже в січні 2024 року кількість підрозділів, що мали пропозиції роботи, сягнула 286 (+95% до грудня), а вакансій — 1 586 (+93%).

Інколи шукачі заявляють, що на Work.ua "майже всі вакансії — до армії". Однак статистика це спростовує: у січні на сайті було розміщено 91 021 пропозицію роботи. Тобто вакансії Сил оборони — це менш як 2% від загальної кількості.

Підрозділи, які мали найбільше пропозицій роботи:

Морська піхота ЗСУ (93 вакансії),

Військова частина А4085 (52),

104 ОБр Сил ТрО (45),

Військова частина А4759 (39),

Рекрутинговий центр Сил ТрО ЗСУ (38).

Які професії потрібні армії

Підрозділи розміщують пропозиції роботи в різних категоріях. Адже війську потрібні різні професії: і бойові, і небойові, як зазначають у Work.ua. У січні 2024 року найбільше вакансій було в таких категоріях (одна вакансія може розміщуватися одразу в декількох категоріях):

1206 — "Охорона, безпека";

250 — "Транспорт, автобізнес";

196 — "Телекомунікації та зв’язок";

180 — "Медицина, фармацевтика";

145 — "Робочі спеціальності, виробництво".

За даними Work.ua, наразі пропозиції роботи від Сил оборони України охоплюють практично всі категорії — 23 із 28 можливих. Наприклад, є робота для юристів, маркетологів та навіть режисерів.

Інфографіка: Work.ua

Чи можна долучитися до Сил оборони без досвіду роботи

На вакансії від Сил оборони можна відгукнутися кандидатам, що не мають досвіду роботи, як зазначають у Work.ua. Загалом таких пропозицій 73%. Відповідно, у 27% вакансій від шукачів очікують наявність досвіду. Така ситуація протилежна загальним тенденціям ринку праці, де 35% пропозицій роботи підходять для новачків, а 65% — людям із досвідом роботи.

За даними Work.ua, військові підрозділи можуть додатково маркувати вакансії як такі, що вимагають знання англійської, є підхожими для людей з інвалідністю, пенсіонерам, студентам чи ветеранам. Так, у січні 21 пропозиція роботи вимагала знання англійської мови. На 177 вакансій готові взяти студентів (+108% до грудня). Також 60 пропозицій роботи відкриті для людей з інвалідністю (+186%), 252 — для ветеранів (+207%), 27 — для пенсіонерів (+350%).

Мешканці яких регіонів активні у військовому рекрутингу

Розподіл шукачів, які відгукнулися на військові професії, за регіонами проживання практично не відрізняється від аналогічного розподілу шукачів, які відгукувалися на будь-які вакансії на ринку праці. Ця різниця залишається у межах статистичної похибки — не перевищує 1%. Наприклад, мешканці Харківської області становлять 5% від усіх шукачів, які були активними на ринку праці, а в межах військового рекрутингу — 4,5.

"Тож ніхто з українців не залишився осторонь військового рекрутингу: фіксуємо активність від чоловіків і жінок, молоді та людей старшого віку, мешканців усіх регіонів України", — підсумували в Work.ua.

Що ще треба знати

Нагадаємо, 12-та бригада спецпризначення НГУ "Азов" безперестанно нагадує, що війську потрібні різні професії. Таким чином на передовій мають попит не лише танкісти чи піхотинці, а навіть і бухгалтери.

Ми також повідомляли про те, що в українців з'явилася можливість обирати спеціальність та навіть підрозділ завдяки рекрутинговим кампаніям. Одна з найвідоміших, яка першою почала співпрацювати з Міноборони, — Lobby X.