Выплаты военному за ранение — как получить 100 тыс. гривен в случае отказа

Военные оказывают помощь раненому. Фото: Громадське

После получения ранения или травмы военный проходит лечение и реабилитационный курс. Государство поддерживает военнослужащих, пострадавших в результате боевых действий, оказывая денежную помощь в размере 100 000 гривен. Во время военного состояния раненые могут получать эту сумму ежемесячно в течение лечения, однако иногда помощь могут не выплатить.

О том, что нужно делать, если денежная помощь не поступила на счет военного после ранения, рассказали в NV.

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Кто может получить выплаты за ранение

По словам юридических экспертов, законодательство предусматривает выплаты раненым военным, которые выполняли задачи в зоне боевых действий. Военнослужащие имеют право на ежемесячную выплату в размере 100 000 гривен, если они в связи с ранением (контузией, травмой или увечьем), связанным с защитой Украины, находятся на стационарном лечении, включая время перемещения из одного учреждения здравоохранения в другое или если находятся в отпуске для лечения после ранения.

Какие документы нужны после ранения

Раненые военные должны соблюдать алгоритм действий и собирать необходимые документы на разных этапах лечения, восстановления, снятия с учета или возвращения на службу.

Один из важнейших документов — справка об обстоятельствах ранения, травмы, контузии или увечья — военному после ранения должна выдать воинская часть. Раненому нужно предоставить ее как в больнице, так и после лечения для прохождения военно-врачебной комиссии. Этот документ определяет возможность получения выплат вообще.

"Справку об обстоятельствах ранения выдают только после расследования, которое устанавливает эти обстоятельства и произошло ли ранение во время выполнения боевого задания, или это было самоувечье и т.д.", — объясняют эксперты.

Если справку не выдали сразу, военному нужно написать рапорт на имя командира части, чтобы он инициировал расследование обстоятельств ранения. Рапорт отправляется заказным письмом (если из больницы) или пишется прямо в воинской части и подается через своего командира.

После ранения командир в/ч издает Приказ о проведении расследования по обстоятельствам получения травмы, полномочный офицер собирает объяснения раненого и свидетелей и составляет Акт расследования. На основании Акта расследования начмед готовит справку об обстоятельствах травмы. Командир в/ч подписывает Справку об обстоятельствах травмы и направляет в госпиталь, где военный проходит лечение.

"Во время лечения не стоит нарушать правила медицинского учреждения, принимать алкоголь, наркотические препараты, не выписанные врачом. Это все может привести к нарушениям, которые могут привести к прекращению лечения и отказу в выплатах", — отмечают юристы.

В день выписки заведующий отделением госпиталя выдает Выписной эпикриз. После завершения лечения нужно получить Направление на ВВК:

если состояние здоровья удовлетворительное, военному необходимо прибыть в свою воинскую часть и попросить у командира Направления на ВВК (если не выдает, написать рапорт на его имя);

если состояние здоровья не позволяет — попросить Направление у заведующего отделением госпиталя или районного ТЦК.

На основе прохождения ВВК могут выдаваться следующие документы:

Постановление ВВК о причинной связи ранения выдается на основе Справки об обстоятельствах травмы. Без Справки нельзя получить заключение ВВК о том, что ранение связано с защитой Родины. Если ВВК была пройдена без Справки, можно затем просить о повторном прохождении ВВК для установления причинной связи ранения после получения Справки;

Постановление ВВК о необходимости предоставления отпуска для лечения ВВК может определить потребность в предоставлении отпуска по состоянию здоровья на 30 дней. В дальнейшем на основании отдельных постановлений ВВК отпуск может быть продлен еще до 2 раз по 30 дней. Отпуск предоставляет командир в/ч из Постановления ВВК;

Постановление ВВК о степени годности к службе — выносится сразу или после окончания отпуска.

Когда военный прибывает в часть, после и только после того, как он прошел ВВК, он пишет рапорт об окончании лечения. На руках у него уже выписной эпикриз, свидетельство о болезни, документы с постановлениями ВВК. После этого военный в зависимости от решения ВВК имеет право:

на оформление статуса участника боевых действий;

подать на медико-социальную экспертную комиссию для определения процента потери трудоспособности и получения компенсации.

Что делать, если выплаты за ранения не начислили

Правовой защитный центр Принцип сообщает о том, что если военный после ранения не получил выплату, то сначала ему нужно обратиться в свою в/ч, чтобы узнать причину прекращения выплат. Для этого следует подать рапорт вместе со следующими документами:

выписной эпикриз (копия);

справку ВВК (копия);

справку об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) (копия);

выписки с банковского счета (копии);

справку по реквизитам банковского счета.

В рапорте нужно указать адрес, по которому военный хочет получить письменный ответ. Это нужно для того, чтобы в случае отказа выплатить средства, он мог обжаловать отказ в суде.

Раненый военнослужащий может оспорить действия командира в устной форме, обратившись на горячие линии Минобороны за номерами:

0-800-500-442,

0-800-500-410,

044-454-44-99.

Там зарегистрируют обращение и предоставят номер, по которому его можно будет отслеживать.

Также можно написать официальное письменное обращение:

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине запустили пилотный проект, направленный на предоставление бесплатных услуг по зубопротезированию ветеранам войны. Эта инициатива направлена на улучшение здоровья и социальной защиты этой категории граждан.

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