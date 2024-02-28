Виплати військовому за поранення — як отримати 100 тис. гивень у разі відмови

Військові надають допомогу пораненому. Фото: Громадське

Після отримання поранення або травми військовий проходить лікування та реабілітаційний курс. Держава підтримує військовослужбовців, які постраждали внаслідок бойових дій, надаючи грошову допомогу у розмірі 100 000 гривень. Під час воєнного стану поранені можуть отримувати цю суму щомісяця протягом лікування, проте іноді допомогу можуть не виплатити

Про те, що треба робити, якщо грошова допомога не надійшла на рахунок військового після поранення, розповіли в NV.

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Хто може отримати виплати за поранення

За словами юридичних експертів, законодавство передбачає виплати пораненим військовим, які здійснювали завдання у зоні бойових дій. Військовослужбовці мають право на щомісячну виплату у розмірі 100 000 гривень, якщо вони через поранення (контузією, травму або каліцтво), пов'язане із захистом України, перебувають на стаціонарному лікуванні, включаючи час переміщення з одного закладу охорони здоров'я до іншого, або якщо перебувають у відпустці для лікування після поранення.

Які документи потрібні після поранення

Поранені військові мають дотримуватися алгоритму дій та збирати необхідні документи на різних етапах лікування, відновлення, зняття з обліку чи повернення до служби.

Один з найважливіших документів ― довідка про обставини поранення, травми, контузії чи каліцтва — військовому після поранення має видати військова частина. Пораненому потрібно надати її як у лікарні, так і після лікування для проходження військово-лікарської комісії. Цей документ визначає можливість отримання виплат взагалі.

"Довідку про обставини поранення видають тільки після розслідування, яке встановлює ці обставини і чи відбулось поранення під час виконання бойового завдання, або ж це було самокаліцтво тощо", — пояснюють експерти.

Якщо довідку не видали відразу, військовому потрібно написати рапорт на ім'я командира частини, щоб він ініціював розслідування обставин поранення. Рапорт відправляється листом на замовлення (якщо з лікарні) або пишеться просто у військовій частині й подається через свого командира.

Після поранення командир в/ч видає Наказ про проведення розслідування щодо обставин отримання травми, уповноважений офіцер збирає пояснення пораненого і свідків та складає Акт розслідування. На підставі Акту розслідування начмед готує Довідку про обставини травми. Командир в/ч підписує Довідку про обставини травми та направляє її в госпіталь, де військовий проходить лікування.

"Під час лікування не варто порушувати правила медичного закладу, вживати алкоголь, наркотичні препарати, не виписані лікарем. Це все може призвести до порушень, які можуть призвести до припинення лікування та відмови у виплатах", — наголошують юристи.

У день виписки завідувач відділення госпіталю видає Виписний епікриз. Після завершення лікування потрібно отримати Направлення на ВЛК:

якщо стан здоров’я задовільний, військовому необхідно прибути до своєї військової частини та попросити у командира Направлення на ВЛК (якщо не видає, написати рапорт на його ім'я);

якщо стан здоров’я не дозволяє ― попросити Направлення у завідувача відділення госпіталю чи районного ТЦК.

На основі проходження ВЛК можуть видаватися такі документи:

Постанова ВЛК про причинний зв’язок поранення — видається на основі Довідки про обставини травми. Без Довідки не можна отримати висновок ВЛК про те, що поранення пов’язане із захистом Батьківщини. Якщо ВЛК була пройдена без Довідки, можна потім просити про повторне проходження ВЛК для встановлення причинного зв’язку поранення після отримання Довідки;

Постанова ВЛК про потребу надання відпустки для лікування — ВЛК може визначити потребу у наданні відпустки за станом здоров’я на 30 днів. Надалі на підставі окремих постанов ВЛК відпустка може бути продовжена ще до 2 разів по 30 днів. Відпустку надає командир в/ч на підставі Постанови ВЛК;

Постанова ВЛК про ступінь придатності до служби — виноситься відразу або після закінчення відпустки.

Коли військовий прибуває в частину, після і тільки після того, як він пройшов ВЛК, він пише рапорт про закінчення лікування. На руках він вже має виписний епікриз, свідоцтво про хворобу, документи з постановами ВЛК. Після цього військовий, залежно від рішення ВЛК, має право:

на оформлення статусу учасника бойових дій;

податись на медико-соціальну експертну комісію для визначення відсотка втрати працездатності та отримання компенсації.

Що робити, якщо виплати за поранення не нарахували

Правовий захисний центр Принцип повідомляє про те, що якщо військовий після поранення не отримав виплату, то спочатку йому потрібно звернутися до своєї в/ч, щоб дізнатися про причину припинення виплат. Для цього слід подати рапорт разом з такими документами:

виписний епікриз (копія);

довідку ВЛК (копія);

довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) (копія);

виписки з банківського рахунку (копії);

довідку за реквізитами банківського рахунку.

У рапорті потрібно зазначити адресу, за якою військовий хоче отримати письмову відповідь. Це потрібно для того, щоб у разі відмови виплатити кошти, він мав змогу оскаржити відмову у суді.

Поранений військовослужбовець може оскаржити дії командира в усній формі, звернувшись на гарячі лінії Міноборони за номерами:

0−800−500−442,

0−800−500−410,

044−454−44−99.

Там зареєструють звернення і нададуть йому номер, за яким його можна буде відстежувати.

Також можна написати офіційне письмове звернення:

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні запустили пілотний проєкт, спрямований на надання безплатних послуг із зубопротезування ветеранам війни. Ця ініціатива спрямована на поліпшення стану здоров'я та соціального захисту цієї категорії громадян.

Ми також писали про те, що всесвітньо відома акторка фільмів для дорослих Юлія Сенюк допомагає реабілітувати українських військових. Вона взяла участь у благодійному проєкті.