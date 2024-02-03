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Выплаты пострадавшим от войны — какие категории украинцев могут получить до 33 тыс. гривен

3 февраля 2024 14:56
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Украинцы могут получить до 33 тыс гривен — кто и как может подать заявку на выплаты
Деньги в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Жители трех регионов Украины могут рассчитывать на денежную помощь до 33 тысяч гривен. Заявки на выплаты принимает представительство "Эстонского совета по делам беженцев" в Украине. Использовать средства можно для восстановления или создания новых источников прибыли.

Об этом говорится на портале "На пенсии".

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Кто и как может получить до 33 тыс. гривен

Зарегистрироваться на получение выплат могут домохозяйства из Запорожской, Николаевской и Харьковской областей. Цель этой программы — помочь домохозяйствам, пострадавшим из-за полномасштабного вторжения России в Украину и потерявшим источники дохода.

Подать заявку могут те, кто уже получал денежную помощь от Эстонского совета по делам беженцев. Сделать это можно онлайн на сайте организации до 29 февраля 2024 года по ссылке.

Помощь оказывается домохозяйствам следующих громад:

  • Запорожская область Запорожский район: Широковская и Новониколаевская громады;
  • Николаевская область Баштанский район: Березнеговатская и Казанковская громады;
  • Харьковская область Купянский район: Шевченковская громада;
  • Харьковская область Чугуевский район: Слобожанская громада.

Сумма пособия составляет от 23 500 до 33 000 гривен на домохозяйство в зависимости от деятельности. Деньги будут перечислены на банковский счет.

На что можно потратить деньги

Деньги можно использовать для восстановления или создания нескольких видов хозяйственной деятельности, а именно:

  • животноводства: производство яиц или любых видов мяса;
  • производства молочной продукции;
  • птицеводства;
  • огородничества: выращивание овощей и фруктов в теплицах и огороде;
  • пчеловодства: разведение и получение продуктов пчеловодства;
  • других видов сельского хозяйства;
  • производства пищевой продукции: выпечки, изготовление полуфабрикатов, хлеба, тортов и др;
  • предоставление услуг: пошив или ремонт одежды, ремесла, строительство или ремонт, бытовые услуги, услуги красоты и т.д.

Грантовые деньги можно потратить на покупку товаров или услуг, но при условии, что ожидаемая деятельность увеличит производство продуктов и получение прибыли. Заявки, направленные на покрытие расходов на обучение или предлагающие улучшение условий деятельности, не рассматриваются.

Что еще нужно знать

Напомним, что многодетные семьи Киева получат единовременную финансовую помощь в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам". Деньги начислят в течение 2024 года.

Мы также писали, что некоторые украинские граждане могут получить денежную помощь от благотворительной организации Cash for Refugees. Если соответствовать требованиям, то можно рассчитывать как минимум на 4,41 тыс. гривен.

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