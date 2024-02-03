Українці можуть отримати до 33 тис гривень — хто та як може подати заявку на виплати

Гроші в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Мешканці трьох регіонів України можуть розраховувати на грошову допомогу до 33 тисячі гривень. Заявки на виплати приймає представництво "Естонської ради у справах біженців" в Україні. Використовувати кошти можна буде на відновлення чи створення нових джерел прибутку.

Про це сказано на порталі "На пенсії".

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Зареєструватися на отримання виплат можуть домогосподарства із Запорізької, Миколаївської та Харківської областей. Мета цієї програми — допомогти домогосподарствам, які постраждали через повномасштабне вторгнення Росії в Україну та втратили джерела доходу.

Подати заявку можуть ті, хто вже отримував грошову допомогу від Естонської ради у справах біженців. Зробити це можна онлайн на сайті організації до 29 лютого 2024 року за посиланням.

Допомога надається домогосподарствам таких громад:

Запорізька область Запорізький район: Широківська та Новомиколаївська громади;

Миколаївська область Баштанський район: Березнегуватська та Казанківська громади;

Харківська область Куп’янський район: Шевченківське товариство;

Харківська область Чугуївський район: Слобожанське товариство.

Сума допомоги становить від 23 500 до 33 000 гривень на домогосподарство залежно від діяльності. Гроші буде перераховано на банківський рахунок.

На що можна витратити кошти

Гроші можна використати для відновлення чи створення кількох видів господарської діяльності, а саме:

тваринництва: виробництво яєць чи будь-яких видів м’яса;

виробництва молочної продукції;

птахівництва;

городництва: вирощування овочів та фруктів у теплицях та городі тощо;

бджільництва: розведення та одержання продуктів бджільництва;

інших видів сільського господарства;

виробництва харчової продукції: випічки, виготовлення напівфабрикатів, хліба, тортів та ін;

надання послуг: пошиття чи ремонт одягу, ремесла, будівництво чи ремонту, побутових послуг, послуги краси тощо.

Грантові гроші можна витратити на купівлю товарів або послуг, але за умови, що очікувана діяльність збільшить виробництво продуктів та отримання прибутку. Заявки, які спрямовані на покриття витрат на навчання або пропонують покращення умов діяльності, не розглядаються.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що багатодітні сім'ї Києва отримають одноразову фінансову допомогу в рамках міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам". Гроші нарахують упродовж 2024 року.

Ми також писали про те, що деякі українські громадяни можуть отримати грошову допомогу від благодійної організації Cash for Refugees. Якщо відповідати вимогам, то можна розраховувати щонайменше на 4,41 тис. гривень.