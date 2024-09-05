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Выпуск е-гривни — в НБУ рассказали, что изменится с появлением цифровой валюты

5 сентября 2024 19:51
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Пышный рассказал, когда появится е-гривна и где она будет применяться
Глава Национального банка Андрей Пышный. Фото: НБУ
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Выпуск е-гривны в Украине остается в повестке дня. Национальный банк продолжает изучать целесообразность введения этой цифровой валюты и анализирует ее возможности в денежной системе. Украинцы смогут выбирать удобный способ расчетов без ограничений, поскольку е-гривна будет выступать дополнением к имеющимся финансовым инструментам, а не полной их заменой.

Об этом рассказал глава Национального банка (НБУ) Андрей Пышный в интервью LIGA.net.

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Как отметил глава НБУ, история с цифровой валютой в Украине началась еще в 2016 году. С тех пор регулятор активно работает над концепцией создания е-гривны, поскольку многие страны также двигаются в направлении внедрения цифровых валют.

В 2018 году был проведен первый закрытый пилотный проект, к которому у обычных потребителей не было доступа. Сотрудники Нацбанка и несколько компаний тестировали механизмы использования е-гривны, в частности для розничных платежей. Следующим этапом станет второе тестирование, запланированное на 2024 год.

"С учетом полученных результатов мы продолжили исследование и сейчас планируем провести еще один пилот (открытое тестирование с реальными пользователями и участниками рынка) для определения целесообразности широкомасштабного выпуска е-гривны в Украине", — добавил Пышный.

Он также заверил, что после введения электронной национальной валюты украинцы не ощутят изменений в своей повседневной жизни. У них будет возможность выбирать, каким способом производить расчеты — наличными, безналичной гривной или цифровой валютой. Е-гривна не заменит фиатные деньги, а только дополнит их.

Где будут использовать е-гривню

Нацбанк изучает разные сценарии применения электронной валюты, среди которых:

  • розничные безналичные платежи физических лиц (P2P, P2B);
  • целевые социальные выплаты (G2P);
  • расчеты по ценным бумагам и другим финансовым инструментам (B2B);
  • корпоративные платежи юридических лиц (B2B);
  • трансграничные платежи (B2B, P2P, P2B);
  • хранение и скопление средств как денежного инструмента, а не для платежей.

Е-гривна имеет ряд преимуществ, среди которых повышенная защита и мгновенные, безопасные и прозрачные платежи. Кроме того, государство сможет использовать цифровую валюту для целевых социальных выплат, контролируя, чтобы средства тратились исключительно на определенные нужды.

Не исключено, что инфраструктура е-гривны станет удобным инструментом для быстрых "оптовых" платежей между юридическими лицами внутри страны. Также предполагается возможность использования е-гривны для трансграничных расчетов между компаниями через сотрудничество с другими центральными банками.

Еще одним возможным вариантом применения е-гривны является ее использование в качестве доходного финансового инструмента, а не только платежного средства. Это означает, что цифровая валюта может оказаться способом хранения и накопления средств с начислением процентов. Окончательное решение о функциях и применении е-гривны Национальный банк примет после завершения второго уже массового тестирования, которое позволит оценить эффективность этой системы.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке Украины рассказали, ожидать ли выпуска банкнот крупных номиналов в связи с обесцениванием гривны. В частности, номиналом в 5 тыс. гривен одной купюрой.

Мы также писали, что в Украине на межбанковском рынке сократился спрос на валюту. Национальный банк в августе продал почти на 20% меньше валюты против предыдущего месяца для поддержки курса гривны.

НБУ деньги е-гривна Андрей Пышный

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