Пишний розповів, коли з'явиться е-гривня і де вона буде застосовуватися

Очільник Національного банку Андрій Пишний. Фото: НБУ

Випуск е-гривні в Україні залишається на порядку денному. Національний банк продовжує вивчати доцільність впровадження цієї цифрової валюти та аналізує її можливості в грошовій системі. Українці зможуть обирати зручний спосіб розрахунків без обмежень, оскільки е-гривня виступатиме доповненням до наявних фінансових інструментів, а не повною їх заміною.

Про це розповів глава Національного банку (НБУ) Андрій Пишний в інтерв’ю LIGA.net.

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Детальніше про е-гривню

Як зазначив голова НБУ, історія з цифровою валютою в Україні почалася ще у 2016 році. З того часу регулятор активно працює над концепцією створення е-гривні, оскільки багато країн також рухаються в напрямку впровадження цифрових валют.

У 2018 році було проведено перший закритий пілотний проєкт, до якого звичайні споживачі не мали доступу. Працівники Нацбанку та кілька компаній тестували механізми використання е-гривні, зокрема для роздрібних платежів. Наступним етапом стане друге тестування, яке заплановано на 2024 рік.

"З урахуванням отриманих результатів ми продовжили дослідження та зараз плануємо провести ще один пілот (відкрите тестування з реальними користувачами та учасниками ринку) для визначення доцільності широкомасштабного випуску е-гривні в Україні", — додав Пишний.

Він також запевнив, що після введення електронної національної валюти українці не відчують змін у своєму повсякденному житті. Вони матимуть можливість обирати, яким способом здійснювати розрахунки — готівкою, безготівковою гривнею або цифровою валютою. Е-гривня не замінить фіатні гроші, а лише доповнить їх.

Де будуть використовувати е-гривню

Нацбанк вивчає різні сценарії застосування електронної валюти, серед яких:

роздрібні безготівкові платежі фізичних осіб (P2P, P2B);

цільові соціальні виплати (G2P);

розрахунки за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами (B2B);

корпоративні платежі юридичних осіб (B2B);

транскордонні платежі (B2B, P2P, P2B);

зберігання і накопичення коштів як фінансового інструменту, а не для платежів.

Е-гривня має низку переваг, серед яких підвищений захист і миттєві, безпечні та прозорі платежі. Крім того, держава зможе використовувати цифрову валюту для цільових соціальних виплат, контролюючи, щоб кошти витрачалися виключно на визначені потреби.

Не виключено, що інфраструктура е-гривні стане зручним інструментом для швидких "оптових" платежів між юридичними особами всередині країни. Також передбачається можливість використання е-гривні для транскордонних розрахунків між компаніями через співпрацю з іншими центральними банками.

Ще одним можливим варіантом застосування е-гривні є її використання як дохідного фінансового інструменту, а не лише платіжного засобу. Це означає, що цифрова валюта може стати способом зберігання і накопичення коштів з нарахуванням відсотків. Остаточне рішення щодо функцій і застосування е-гривні Національний банк ухвалить після завершення другого, вже масового, тестування, яке дозволить оцінити ефективність цієї системи.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку України розповіли, чи чекати випуску банкнот великих номіналів у зв'язку зі знеціненням гривні. Зокрема, номіналом 5 тис. гривень однією купюрою.

Ми також писали, що в Україні на міжбанківському ринку скоротився попит на валюту. Національний банк у серпні продав майже на 20% менше валюти проти попереднього місяця для підтримки курсу гривні.