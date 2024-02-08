Недорогие объявления на OLX. На доске объявлений OLX.ua украинцы продают самые дорогие цены.

Вертолет: Agusta Bell AB412 Фото: wikipedia.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Торговая онлайн-площадка OLX, безусловно, является самой популярной платформой для продажи личных вещей, которые по разным причинам больше не нужны своим владельцам. Ежедневно на этой платформе появляются сотни объявлений по продаже самых разных товаров. Большинство из них абсолютно обычные: продажа смартфонов, бытовой техники, детских вещей, мебели и т.д. Однако существует определенный процент объявлений, просматривая которые трудно удержаться от смеха или удивления, настолько они странные. Некоторые из них — это шутки остроумных украинцев, тогда как другие являются вполне реальными товарами, доступными для покупки за немалые деньги.

Новини.LIVE собрали самые странные и дорогие объявления на OLX и рассказывают, насколько странные вещи иногда пытаются продать украинцы.

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Аттракцион-карусель "Пчелка"

Если обычных игрушек вашему ребенку уже не хватает, на OLX вы сможете приобрести для него настоящую карусель. Спорим, что ваш ребенок будет в восторге от такого удивительного аттракциона. Правда, придется искать для него свободное место — карусель рассчитана на 8 мест и имеет достаточно большие габариты.

Цена такого удовольствия тоже не всем подойдет. Чтобы стать счастливым обладателем карусели "Пчелка" вам понадобится "всего" 100 тысяч гривен. Впрочем, счастье ребятишек этого стоит, не правда ли?

Объявления по продаже аттракциона-карусели "Пчелка" за 100 тысяч гривен. Источник: OLX

Кожаная мужская куртка

Казалось бы, ну что такого может быть необычного в кожаной мужской куртке. Впрочем, есть одна деталь которая делает эту вещь достаточно эксклюзивной. Она стоит 10 000 100 грн. Да, 10 миллионов и 100 гривен.

За эти деньги, как отмечает автор объявления, вы получите красивую и стильную кожаную куртку с мехом внутри. Правда бренд так и остался неизвестным, но вещь произведена в Турции. Размеры куртки для тех, кто заинтересовался: ширина от одного плеча к другому — 50 см Обхват груди — 65 см Длина рукава — 65 см Размер куртки — 48-50.

Объявления по продаже кожаной мужской куртки за 10 миллионов и 100 гривен. Источник: OLX

Ветряная мельница

Знаете какой радикальный способ борьбы с отключениями света? Конечно же, это приобретение ветрогенератора. На OLX продают один такой. Вашему вниманию — ветрогенератор Vestas V90, мощностью 2 мегаватта. Этой мощности достаточно для питания нескольких многоквартирных домов или небольшого предприятия. В комплекте идет башня высотой 67 метров, длина лопасти составляет 44 метра, а ротора — 90 метров. Ветряк будет вашим примерно за 1,8 миллиона гривен.

Объявление по продаже ветряка за 1,8 миллиона гривен. Источник: OLX

Картина маслом

Картины всегда были украшением любого интерьера. Сегодня можно приобрести самые разные картины всех жанров и стилей за умеренные деньги. Однако следующее предложение с OLX не относится к обычным картинам. Хотя бы потому, что автор объявления оценил ее в 80 миллионов гривен.

Он отметил, что картина находится в отличном состоянии. У холста есть только один недостаток: "маленькая дырочка" которая, по словам автора объявления, не заметна. Автор добавляет, что картина нарисована на реальных событиях в 1953 году. Сюжет лаконичен и прост — мужчины в селе забивают поросенка.

Объявление о продаже картины маслом за 80 миллионов гривен. Источник: OLX

Agusta Bell 412

В наше время даже вертолет может пригодиться. А если это многоцелевой Agusta Bell 412, который может использоваться для различных задач, от перевозки пассажиров и грузов до поисково-спасательных операций и тушения пожаров, то это просто необходима каждому вещь. В 1983 году AB 412 стал первым вертолетом, совершившим посадку на вершине Эвереста.

Вертолет будет вашим всего за чуть более 65 миллионов гривен.

Объявление о продаже вертолета за 65 миллионов гривен. Источник: OLX

Румынский черпаковый земснаряд

Если вы не знаете что такое черпаковый земснаряд — не беда, сейчас мы расскажем. Возможно после этого вы решите для себя, что он всегда был вам нужен, а вы просто об этом не знали.

Земснаряд — это плавучее судно, оснащенное специальным оборудованием для выполнения подводных работ, связанных с углублением дна. На OLX продается одно такое судно, произведенное в Румынии в 1993 году.

Как отмечается в объявлении, характеристики земснаряда "Дунай" позволяют ему выполнять работы на глубине до 14 метров. Кроме того, он может производить работы на мелководье благодаря осадке 1,9 м. Производительность: 650 м куб в час. Стоит такое судно около 207 миллионов гривен.

Объявление по продаже румынского черпакового земснаряда за 207 миллионов гривен. Источник: OLX

Напомним, ранее мы писали, сколько в Украине стоит сделать ремонт квартиры, основываясь на статистике от OLX. В течение 2023 года на OLX заметно увеличилось количество объявлений в популярных категориях товаров для ремонта и обустройства домов. Это может быть связано с полномасштабной войной с РФ, которая привела к уничтожению и повреждению многих жилых домов.

Также мы рассказывали о маске дедушки для уклонистов. Продавцы таких масок на OLX уверяют, что продукт создан вручную и почти не отличается от настоящей кожи человека. Они утверждают, что их товар делает человека практически неузнаваемым, в том числе для ТЦК.