Найдивніші оголошення на OLX. Що найдорожче продають українці на OLX

Вертоліт: Agusta Bell AB412 Фото: wikipedia.org

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Торговельний онлайн-майданчик OLX, безперечно, є найпопулярнішою платформою для продажу особистих речей, які з різних причин більше не потрібні своїм власникам. Щодня на цій платформі з'являються сотні оголошень з продажу найрізноманітніших товарів. Більшість із них є абсолютно звичайними: продаж смартфонів, побутової техніки, дитячих речей, меблів тощо. Однак, існує певний відсоток оголошень, переглядаючи які важко утриматися від сміху або здивування, настільки вони дивні. Деякі з них є жартами дотепних українців, тоді як інші є цілком реальними товарами, доступними для покупки за чималенькі гроші.

Новини.LIVE зібрали найдивакуватіші та найдорожчі оголошення на OLX та розповідають, наскільки дивні речі іноді намагаються продати українці.

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Атракціон-карусель "Бджілка"

Якщо звичайних іграшок вашій дитині вже не вистачає, на OLX ви зможете придбати для неї справжню карусель. Б’ємося об заклад що ваша дитина буде в захваті від такого дивовижного атракціону. Щоправда, доведеться шукати для нього вільне місце — карусель розрахована на 8 місць і має достатньо великі габарити.

Ціна такого задоволення також не всім підійде. Щоб стати щасливим власником каруселі "Бджілка" вам знадобиться "всього" 100 тисяч гривень. Втім, щастя дітлахів цього варте, чи не так?

Оголошення з продажу атракціона-каруселі "Бджілка" за 100 тисяч гривень. Джерело: OLX

Шкіряна чоловіча куртка

Здавалося б, ну що такого може бути незвичайного у шкіряній чоловічій куртці. Втім є одна деталь яка робить цю річ досить ексклюзивною. Вона коштує 10 000 100 грн. Так, 10 мільйонів і 100 гривень.

За ці гроші, як зазначає автор оголошення, ви отримаєте красиву та стильну шкіряну куртку з хутром усередині. Щоправда, бренд жакета залишається невідомим, але річ вироблена у Туреччині. Розміри куртки для тих хто зацікавився: ширина від одного плеча до іншого — 50 см. Обхват грудей — 65 см. Довжина рукава — 65 см. Розмір куртки — 48-50.

Оголошення з продажу шкіряної чоловічої куртки за 10 мільйонів і 100 гривень. Джерело: OLX

Вітряк

Знаєте який найрадикальніший спосіб боротьби з відключеннями світла? Ну звісно, це придбання вітрогенератора. На OLX якраз продають один. До вашої уваги — вітрогенератор Vestas V90, потужністю 2 мегавати. Цієї потужності достатньо для живлення декількох багатоквартирних будинків або невеликого підприємства. В комплекті йде башта висотою 67 метра, довжина лопаті складає 44 метри, а ротора — 90 метрів. Вітряк буде вашим приблизно за 1,8 мільйона гривень.

Оголошення з продажу вітряка за 1,8 мільйона гривень. Джерело: OLX

Картина маслом

Картини завжди були прикрасою будь-якого інтер'єру. Сьогодні можна придбати найрізноманітніші картини усіх жанрів та стилів за помірні гроші. Проте наступна пропозиція з OLX не зі звичайних картин. Хоча б тому, що автор оголошення оцінив її у 80 мільйонів гривень.

Він зазначив, що картина знаходиться у чудовому стані. У полотна є лише один недолік: "маленька дірочка" яка, за словами автора оголошення не помітна. Автор додає що картина намальована на реальних подіях у 1953 році. Сюжет лаконічний і простий — чоловіки у селі забивають порося.

Оголошення з продажу картини маслом за 80 мільйонів гривень. Джерело: OLX

Agusta Bell 412

В наші часи навіть вертоліт може стати у пригоді. А якщо це багатоцільовий Agusta Bell 412, який може використовуватися для різних завдань, від перевезення пасажирів і вантажів до пошуково-рятувальних операцій та гасіння пожеж, то це просто необхідна кожному річ. У 1983 році AB 412 став першим вертольотом, який здійснив посадку на вершині Евересту.

Вертоліт буде вашим всього за трохи більш ніж 65 мільйонів гривень.

Оголошення з продажу вертольота за 65 мільйонів гривень. Джерело: OLX

Румунський черпаковий земснаряд

Якщо ви не знаєте що таке черпаковий земснаряд — не біда, зараз ми розповімо. Можливо після цього ви вирішите для себе, що він завжди був потрібний вам, а ви просто про це не знали.

Земснаряд — це плавуче судно, оснащене спеціальним обладнанням для виконання підводних робіт, пов'язаних поглибленням дна. На OLX продається одне таке судно, вироблене у Румунії в 1993 році.

Як зазначається в оголошенні, характеристики земснаряду "Дунай" дозволяють йому виконувати роботи на глибині до 14 метрів. Крім того, він може виконувати роботи на мілководді завдяки осадці 1,9 м. Продуктивність: 650 м куб на годину. Коштує таке судно майже 207 мільйонів гривень.

Оголошення з продажу румунського черпакового земснаряду за 207 мільйонів гривень. Джерело: OLX

Нагадаємо, раніше ми писали скільки в Україні коштує зробити ремонт квартири, ґрунтуючись на статистиці від OLX. Протягом 2023 року на OLX помітно зросла кількість оголошень в популярних категоріях товарів для ремонту та облаштування домівок. Це може бути пов'язано з повномасштабною війною з РФ, що вже призвела до знищення та пошкодження багатьох житлових будинків.

Також ми розповідали про маску дідуся для ухилянтів. Продавці таких масок на OLX запевняють, що продукт створений вручну і майже не відрізняється від справжньої людської шкіри. Вони стверджують, що їхній товар робить людину практично невпізнанною, в тому числі для ТЦК.