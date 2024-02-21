Штрафы ФЛП в 2024 году — за какие нарушения будут платить предприниматели

Кассовый аппарат. Фото: inform-ua.info

Перечень возможных нарушений, за которые предусмотрены штрафные санкции для ФЛП, достаточно широк. Например, часто предприниматели должны платить штрафы за несвоевременно представленную отчетную декларацию или ненадлежащее ведение первичной документации. Суммы штрафов разнятся в зависимости от конкретных обстоятельств и могут колебаться от нескольких сотен гривен до десятков тысяч.

О том, за что могут оштрафовать предпринимателей, рассказал налоговый консультант Михаил Смокович на своем YouTube канале.

Какие штрафы могут получить ФЛПы в 2024 году

Все случаи нарушений предусмотрены Налоговым кодексом Украины и включают в себя несвоевременную уплату средств, получение доходов по незарегистрированным КВЭД, превышение годового лимита, неправильную деятельность на определенной группе единого налога, отсутствие отчетности и другие нарушения. Суммы штрафов и конкретные виды нарушений, которые чаще всего имеют место, приведены ниже.

Несвоевременно представленная отчетность — 340 грн. Случается, что штраф вообще не начисляется или он возникает в Едином кабинете плательщика через 2-3 года. Поэтому зная, что не успели в срок подать декларацию, заплатите единый налог на 340 грн больше, чем нужно за календарный период.

Несвоевременная уплата единого налога. Для ФЛП 1 и 2 группы составляет 50% суммы долга, для предпринимателей 3 группы — 5% или 10% (в зависимости от срока погашения задолженности).

Неприменение регистратора расчетных операций: 100% стоимости проданных товаров за первое нарушение, 150% стоимости за каждое последующее нарушение. Это могут быть настолько большие суммы, что предприниматели, которые должны работать с кассовым аппаратом, не должны игнорировать это обязательство, чтобы не обанкротиться.

Отсутствие учета товарных остатков. Это требуется ФЛПам, продающим рисковые группы товаров (ювелирные изделия, подакцизная продукция, медицинские средства и т.п.). Штраф — 100%.

Ненадлежащее ведение первичной документации - 1020 грн.

Сотрудничество с неоформленным работником — 10 минимальных заработных плат (на февраль 2024 года это 71 000 грн).

Ведение неоформленной предпринимательской деятельности — от 17 000 до 34 000 грн с конфискацией имущества.

Что еще нужно знать

Напомним, что с 2024 года в Украине увеличился размер минимальной заработной платы — с 1 января текущего года составляет 7 100 грн, а с 1 апреля 2024 года он вырастет до 8 000 грн. Этот показатель также учитывается для расчета штрафов работодателям за нарушение требований трудового законодательства. Соответственно суммы штрафных санкций также будут другими в 2024 году.

Мы также сообщали о том, что Налоговая служба Украины выписала украинским бизнесменам 1,65 млрд гривен штрафов за неполный 2023 год, что втрое больше, чем было до войны. Наказание касается нарушений при работе с регистраторами расчетных операций (П/РРО).