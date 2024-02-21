Штрафи ФОП у 2024 році — за які порушення будуть платити підприємці

Касовий апарат. Фото: inform-ua.info

Перелік можливих порушень, за які передбачені штрафні санкції для ФОПів, є досить широким. Наприклад, часто підприємці мусять сплачувати штрафи за невчасно подану звітну декларацію або неналежне ведення первинної документації. Суми штрафів різняться в залежності від конкретних обставин і можуть коливатися від кількох сотень гривень до десятків тисяч.

Про те, за що можуть оштрафувати підприємців, розповів податковий консультант Михайло Смокович на своєму YouTube-каналі.

Які штрафи можуть отримати ФОПи у 2024 році

Всі випадки порушень передбачені Податковим кодексом України і включають несвоєчасну сплату коштів, отримання доходів за незареєстрованими КВЕД, перевищення річного ліміту, неправильну діяльність на визначеній групі єдиного податку, відсутність звітності та інші порушення. Суми штрафів та конкретні види порушень, які найчастіше мають місце, наведені нижче.

Невчасно подана звітність — 340 грн. Трапляється, що штраф взагалі не нараховують або він виникає в Єдиному кабінеті платника через 2-3 роки. Тому знаючи, що не встигли у визначений термін подати декларацію, заплатіть єдиний податок на 340 грн більше, ніж потрібно за календарний період.

Несвоєчасна сплата єдиного податку. Для ФОПів 1 та 2 групи становить 50% від суми боргу, для підприємців 3 групи — 5% або 10% (залежно від терміну погашення заборгованості).

Незастосування реєстратора розрахункових операцій: 100% вартості проданих товарів за перше порушення, 150% вартості — за кожне наступне порушення. Це можуть бути настільки великі суми, що підприємці, які повинні працювати з касовим апаратом, не повинні ігнорувати це зобов’язання, аби не збанкрутувати.

Відсутність обліку товарних залишків. Це потрібно ФОПам, які продають ризикові групи товарів (ювелірні вироби, підакцизна продукція, медичні засоби тощо). Штраф — 100%.

Неналежне ведення первинної документації — 1 020 грн.

Співпраця з неоформленим працівником — 10 мінімальних заробітних плат (станом на лютий 2024 року це 71 000 грн).

Ведення неоформленої підприємницької діяльності — від 17 000 до 34 000 грн з конфіскацією майна.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що з 2024 року в Україні збільшився розмір мінімальної заробітної плати — з 1 січня поточного року становить 7 100 грн, а з 1 квітня 2024 року він зросте до 8 000 грн. Цей показник також враховується для розрахування штрафів роботодавцям за вчинення порушень вимог трудового законодавства. Відповідно, суми штрафних санкцій також будуть іншими у 2024 році.

Ми також повідомляли про те, що Податкова служба України виписала українським бізнесменам 1,65 млрд гривень штрафів за неповний 2023 рік, що втричі більше, ніж було до війни. Покарання стосується порушень під час роботи з реєстраторами розрахункових операцій (П/РРО).