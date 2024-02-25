В Минфине рассказали, будут ли платить военным 200 тыс. грн

Военнослужащие ВСУ. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Министр финансов Украины Сергей Марченко подтвердил, что средства на нужды Вооруженных Сил будут найдены. Это означает, что находящимся на передовой военным может быть повышено денежное обеспечение до 200 тысяч гривен.

Об этом Сергей Марченко рассказал в эфире телемарафона Единые новости.

Зарплата 200 тыс. гривен украинским военным

По словам министра финансов, в первый год полномасштабной войны власти Украины несколько раз увеличивали расходы на сектор обороны и безопасности.

"Мы всегда ищем возможности. Как вы знаете, в 2022 году мы несколько раз меняли бюджет, увеличивая расходы на сектор безопасности и обороны. И в 2023 году — минимум 3 раза были дополнительные (изменения)", — сказал Марченко.

Он также отметил, что все зависит от внутренних возможностей реализации таких планов. Украинское правительство делает все, чтобы средства на такие нужды были.

"Все расходы, в которых будут нуждаться наши военные — мы будем искать", — добавил министр финансов.

Что еще нужно знать

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел собрание с народными депутатами от политической партии "Слуга народа" в среду, 21 февраля. Во время встречи глава государства предложил повысить зарплаты украинским военным, которые находятся на фронте более двух лет, до 200 тысяч гривен.

Мы также сообщали о том, что в некоторых городах Украины мобилизованным гражданам предлагают разные выплаты как стимул для вступления в ряды Вооруженных сил Украины. Это абсолютно добровольное решение соответствующего местного совета и не регламентируется государством.