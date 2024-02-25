У Мінфіні розповіли, чи будуть платити військовим 200 тис. грн

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Міністр фінансів України Сергій Марченко підтвердив, що кошти на потреби Збройних Сил України будуть знайдені. Це означає, що військовим, які знаходяться на передовій, може бути підвищено грошове забезпечення до 200 тисяч гривень.

Про це Сергій Марченко розповів в етері телемарафону Єдині новини.

Зарплата 200 тис. гривень українським військовим

За словами міністра фінансів, у перший рік повномасштабної війни влада України кілька разів збільшувала видатки на сектор оборони та безпеки.

"Ми завжди шукаємо можливості. Як ви знаєте, в 2022-му році ми декілька разів змінювали бюджет, збільшуючи видатки на сектор безпеки і оборони. І в 2023-му році — мінімум 3 рази були додаткові (зміни)", — сказав Марченко.

Він також зауважив, що все залежить від внутрішніх можливостей для реалізації таких планів. Український уряд робить усе, щоб кошти на такі потреби були.

"Всі видатки, яких будуть потребувати наші військові — ми будемо шукати", — додав міністр фінансів.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів зібрання з народними депутатами від політичної партії "Слуга народу" у середу, 21 лютого. Під час зустрічі глава держави запропонував підвищити зарплати українським військовим, які перебувають на фронті понад два роки, до 200 тисяч гривень.

Ми також повідомляли про те, що у деяких містах України мобілізованим громадянам пропонують різні виплати як стимул для вступу до лав Збройних сил України. Це є абсолютно добровільним рішенням відповідної місцевої ради і не регламентується державою.

