Зарплата в Украине — чиновникам в регионах начали платить мизер в 2024 году

Чиновники с портфелями. Фото: sud.ua

В 2024 году власти перешли к практической реализации реформы оплаты труда чиновников, изменив ее составляющие, для сокращения злоупотреблений по начислению заоблачных премий. Известно, как изменилась заработная плата в местных органах власти.

Об этом рассказал глава Львовской областной военной администрации Козицкий Максим, пишет LB.

Читайте также:

Реформа госслужбы в 2024 году

С 2024-го введены четкие требования к составляющим заработной платы:

70% — должностной оклад работника;

30% — вариативная составляющая (премия).

Также правительство разрешило областным и районным администрациям повышать оклады своих работников в два раза за счет средств местных бюджетов. Поскольку размеры окладов, к которым премию начисляют, обычно очень низкие. Однако это спровоцировало возникновение проблемы — зарплата на текущий год утверждена в бюджетах в прошлом году. Из-за чего возникла необходимость их переутверждения.

Как изменились заплаты чиновников в регионах

По словам главы Львовской областной военной администрации, достойные должностные оклады для госслужащих предусмотрены только на центральном уровне: в правительстве, секретариате Кабмина, министерствах, центральных органах исполнительной власти. В то время как в территориальных органах только у тех ЦОИВ, которые находятся в сфере управления Министерства финансов.

Таким образом, на областном уровне ситуация с должностными окладами сложная. Как пример, главный специалист отдела делопроизводства, отдела мобилизационной работы и других имеет оклад всего 10,3 тыс. гривен. Если есть максимальная выслуга лет и назначена максимальная премия — все, на что они могут рассчитывать, так это 13,5 тыс. гривен. Год назад вместе с надбавками было 17 тыс. гривен.

В районах (РГА) ситуация еще хуже. Поскольку зарплата специалиста такого же уровня после уплаты налогов равняется 11 тыс. гривен. Речь идет исключительно о тех, кто имеет максимальную выслугу лет на госслужбе.

В таких условиях будет сложно привлечь молодежь на госслужбу, когда на аналогичных должностях областного уровня зарплата составляет 11 тыс. гривен, а районного — менее 9 тыс. гривен, считает он.

Итоги реформы госслужбы

Министерство финансов аргументирует лучшие условия оплаты труда выделенным из госбюджета финансовым ресурсом, однако выделен он из расчета фактического количества работников ОВА и РГА по состоянию на 1 июля 2023 года и с дополнительными 10%. А за это время число вакансий (т.е. увольнений) в ОВА и РГА выросло на около 10% от штатного количества работников.

"Бремя своей неудачной реформы госслужбы Кабмин переложил на плечи местных бюджетов, вместо того, чтобы учесть предложения ОВА и глобально решить проблему. Ни "единых подходов в оплате труда государственных служащих", ни "справедливых подходов", ни "конкурентной заработной платы" в результате реформы на областном и районном уровнях не получилось. Заработная плата работников ОВА и РГА стала уже ниже заработной платы работников большинства сельских и поселковых советов, поэтому мы и дальше будем иметь отток профессиональных кадров на областном и районном уровнях. Будут ли работать на государство квалифицированные молодые кадры — вопрос риторический", — подчеркнул чиновник.

Больше о зарплатах

Напомним, в Министерстве экономики обнародовали статистику уровня заработных плат в разных отраслях за 2023 год. Известно, в каких областях фиксировали максимальную и минимальную оплату труда.

Также мы писали, что пенсии и зарплаты для учителей и врачей в Украине будут выплачиваться своевременно. В марте 2024 года планируется индексация этих выплат в соответствии с установленным законодательством порядком.