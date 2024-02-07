Зарплата в Україні — чиновникам у регіонах почали платити мізер 2024 році

Посадовці з портфелями. Фото: sud.ua

У 2024 році влада перейшла до практичної реалізації реформи оплати праці чиновників, змінивши її складові, для скорочення зловживань із нарахування захмарних премій. Відомо, як змінилась заробітна плата у місцевих органах влади.

Про це розповів голова Львівської обласної військової адміністрації Козицький Максим, пише LB.

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З 2024-го запроваджені чіткі вимоги до складових заробітної плати:

70% — посадовий оклад працівника;

30% — варіативна складова (премія).

Також уряд дозволив обласним і районним адміністраціям підвищувати оклади своїх працівників удвічі за рахунок коштів місцевих бюджетів. Оскільки розміри окладів, до яких премію нараховують, як правило, дуже низькі. Однак це спровокувало виникнення проблеми — зарплатня на поточний рік затверджена у бюджетах минулого року. Через що постала необхідність їх перезатвердження.

Як змінились заплати чиновників в регіонах

За словами голови Львівської обласної військової адміністрації, гідні посадові оклади для держслужбовців передбачені тільки на центральному рівні: в уряді, секретаріаті Кабміну, міністерствах, центральних органах виконавчої влади. Тоді як у територіальних органах тільки в тих ЦОВВ, що перебувають у сфері управління Міністерства фінансів.

Таким чином, на обласному рівні ситуація з посадовими окладами складна. Як приклад, головний спеціаліст відділу діловодства, відділу мобілізаційної роботи та інших має оклад лише 10,3 тис. гривень. Якщо є максимальна вислуга років і призначена максимальна премія — найбільше, на що вони можуть розраховувати, так це 13,5 тис. гривень. Рік тому разом з надбавкам було 17 тис. гривень.

У районах (РДА) ситуація ще гірша. Оскільки зарплата спеціаліста такого ж рівня після сплати податків дорівнює 11 тис. гривень. Йдеться виключно про тих, хто має максимальну вислугу років на держслужбі.

За таких умов буде складно залучити молодь на держслужбу, коли на аналогічних посадах обласного рівня зарплата становить 11 тис. гривень, а районного — менше 9 тис. гривень, вважає він.

Підсумки реформи держслужби

Міністерство фінансів аргументує ліпші умови оплати праці виділеним з держбюджету фінансовим ресурсом, однак виділений він з розрахунку фактичної кількості працівників ОВА й РДА станом на 1 липня 2023 року та з додатковими 10%. А за цей час число вакансій (тобто звільнень) в ОВА й РДА зросла на близько 10% від штатної кількості працівників.

"Тягар своєї невдалої реформи держслужби Кабмін переклав на плечі місцевих бюджетів, замість того, щоб врахувати пропозиції ОВА та глобально вирішити проблему. Ні "єдиних підходів в оплаті праці державних службовців", ні "справедливих підходів", ні "конкурентної заробітної плати" в результаті реформи на обласному та районному рівнях не вийшло. Заробітна плата працівників ОВА й РДА стала вже нижчою за заробітну плату працівників більшості сільських і селищних рад. Тому ми й надалі будемо мати відтік професійних кадрів на обласному й районному рівнях. Чи йтимуть працювати на державу кваліфіковані молоді кадри — питання риторичне", — наголосив посадовець.

Більше про зарплати

Нагадаємо, у Міністерстві економіки оприлюднили статистику рівня заробітних плат у різних галузях за 2023 рік. Відомо, в яких сферах фіксували максимальну та мінімальну оплату праці.

Також ми писали про те, що пенсії та зарплати для вчителів та лікарів в Україні будуть виплачуватися своєчасно. У березні 2024 року планується індексація цих виплат, відповідно до встановленого законодавством порядку.