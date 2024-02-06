Работа с зарплатой выше 70 тыс. грн. — ТОП-10 вакансий февраля

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине самую высокую среднюю заработную плату получают в Киеве (22,5 тыс. грн). В то же время появляются вакансии с более высокими предложениями оплаты труда в других городах.

Об этом свидетельствуют данные одного из кадровых порталов.

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В частности, на рынке труда увеличивается количество вакансий с достаточно высокой заработной платой в разных уголках страны.

Работодатели готовы платить больше по-прежнему работникам сферы информационных технологий, а также военнослужащим. В частности, операторам противотанкового ракетного комплекса предлагают в среднем около 85 тыс. грн.

Из привлекательных вакансий по оплате труда в феврале следующие:

C++ программист — 110 тыс. гривен;

Программист Golang — 90 тыс. гривен;

Оператор ПТРК — 85 тыс. гривен;

Огнеметчик — 75 тыс. гривен;

Командир танка — 75 тыс. гривен;

Разведчик — 73 тыс. гривен;

Номер обслуживания в ВСУ — 73 тыс. гривен;

Танкист — 72 тыс. гривен;

Наводчик — 71 тыс. гривен;

Снайпер — 71 тыс. гривен.

Работа разведчиком

В частности, разведчика ищут в 107 отдельный батальон 109 ОБр ТрО. Заработную плату обещают от 21 тыс. до 121 тыс. грн.

"107 ОБТРО г. Мариуполь ищет ответственного и высококвалифицированного специалиста на должность Разведчика. Мы являемся частью сил и средств оперативно-тактической группировки "Донецк" и обеспечиваем безопасность и оборону Донецкой области", — говорится в сообщении.

Среди обязанностей:

выполнение разведывательных задач на территории, определенной командованием;

сбор, анализ и передача информации о силах противника, территории и потенциальных угрозах;

запись и документирование собранной информации.

Требования к соискателям:

высокая концентрация и внимательность к деталям;

желательное знание тактики ведения боевых действий и навыки маскировки;

хорошо развиты физические и психологические способности.

Источник: Work

Работа снайпером

Максимально готовы платить в армии также снайперам. Так, в одной из вакансий отмечается, что 95-я отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада проводит набор на военную службу по контракту. Зарплата составляет 25 тыс. — 150 тыс. грн. Также предусмотрены доплаты за выполнение боевых (специальных) задач.

Из требований:

возраст от 20 до 40 лет;

готовность работать в зоне активных боевых действий;

пригодность к службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам;

образование среднее/среднее специальное/высшее.

Работодатель предлагает:

обеспечение спецсредствами и экипировкой;

прохождение службы по контракту или по мобилизации;

подъемная помощь за переезд на новое место службы;

стабильную заработную плату и соцгарантии;

денежную помощь за заключение первого контракта;

ежегодную материальную помощь на оздоровление;

прохождение службы в отдельной роте снайперов;

возможность обучения за границей;

предоставление статуса участника боевых действий.

Источник: Work

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине дважды повысится минимальная заработная плата согласно Государственному бюджету на 2024 год. Эксперты назвали реальные суммы, полученные работниками, после вычета налогов.

Также мы писали, что в Украине размер заработной платы учителя высшей категории в среднем с доплатами и надбавками составляет всего 16 тыс. грн. В то же время репетиторы за индивидуальные онлайн-занятия могут получать до 30 тыс. грн.