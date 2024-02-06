Работа с зарплатой выше 70 тыс. грн. — ТОП-10 вакансий февраля

Зарплаты более 70 тыс. грн — лучшие вакансии февраля
В Украине самую высокую среднюю заработную плату получают в Киеве (22,5 тыс. грн). В то же время появляются вакансии с более высокими предложениями оплаты труда в других городах.
Об этом свидетельствуют данные одного из кадровых порталов.
Самые лучшие вакансии февраля 2024 года
В частности, на рынке труда увеличивается количество вакансий с достаточно высокой заработной платой в разных уголках страны.
Работодатели готовы платить больше по-прежнему работникам сферы информационных технологий, а также военнослужащим. В частности, операторам противотанкового ракетного комплекса предлагают в среднем около 85 тыс. грн.
Из привлекательных вакансий по оплате труда в феврале следующие:
- C++ программист — 110 тыс. гривен;
- Программист Golang — 90 тыс. гривен;
- Оператор ПТРК — 85 тыс. гривен;
- Огнеметчик — 75 тыс. гривен;
- Командир танка — 75 тыс. гривен;
- Разведчик — 73 тыс. гривен;
- Номер обслуживания в ВСУ — 73 тыс. гривен;
- Танкист — 72 тыс. гривен;
- Наводчик — 71 тыс. гривен;
- Снайпер — 71 тыс. гривен.
Работа разведчиком
В частности, разведчика ищут в 107 отдельный батальон 109 ОБр ТрО. Заработную плату обещают от 21 тыс. до 121 тыс. грн.
"107 ОБТРО г. Мариуполь ищет ответственного и высококвалифицированного специалиста на должность Разведчика. Мы являемся частью сил и средств оперативно-тактической группировки "Донецк" и обеспечиваем безопасность и оборону Донецкой области", — говорится в сообщении.
Среди обязанностей:
- выполнение разведывательных задач на территории, определенной командованием;
- сбор, анализ и передача информации о силах противника, территории и потенциальных угрозах;
- запись и документирование собранной информации.
Требования к соискателям:
- высокая концентрация и внимательность к деталям;
- желательное знание тактики ведения боевых действий и навыки маскировки;
- хорошо развиты физические и психологические способности.
Работа снайпером
Максимально готовы платить в армии также снайперам. Так, в одной из вакансий отмечается, что 95-я отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада проводит набор на военную службу по контракту. Зарплата составляет 25 тыс. — 150 тыс. грн. Также предусмотрены доплаты за выполнение боевых (специальных) задач.
Из требований:
- возраст от 20 до 40 лет;
- готовность работать в зоне активных боевых действий;
- пригодность к службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам;
- образование среднее/среднее специальное/высшее.
Работодатель предлагает:
- обеспечение спецсредствами и экипировкой;
- прохождение службы по контракту или по мобилизации;
- подъемная помощь за переезд на новое место службы;
- стабильную заработную плату и соцгарантии;
- денежную помощь за заключение первого контракта;
- ежегодную материальную помощь на оздоровление;
- прохождение службы в отдельной роте снайперов;
- возможность обучения за границей;
- предоставление статуса участника боевых действий.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине дважды повысится минимальная заработная плата согласно Государственному бюджету на 2024 год. Эксперты назвали реальные суммы, полученные работниками, после вычета налогов.
Также мы писали, что в Украине размер заработной платы учителя высшей категории в среднем с доплатами и надбавками составляет всего 16 тыс. грн. В то же время репетиторы за индивидуальные онлайн-занятия могут получать до 30 тыс. грн.
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