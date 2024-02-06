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Зарплаты более 70 тыс. грн — лучшие вакансии февраля

6 февраля 2024 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа с зарплатой выше 70 тыс. грн. — ТОП-10 вакансий февраля
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине самую высокую среднюю заработную плату получают в Киеве (22,5 тыс. грн). В то же время появляются вакансии с более высокими предложениями оплаты труда в других городах.

Об этом свидетельствуют данные одного из кадровых порталов.

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В частности, на рынке труда увеличивается количество вакансий с достаточно высокой заработной платой в разных уголках страны.

Работодатели готовы платить больше по-прежнему работникам сферы информационных технологий, а также военнослужащим. В частности, операторам противотанкового ракетного комплекса предлагают в среднем около 85 тыс. грн.

Из привлекательных вакансий по оплате труда в феврале следующие:

  • C++ программист — 110 тыс. гривен;
  • Программист Golang — 90 тыс. гривен;
  • Оператор ПТРК — 85 тыс. гривен;
  • Огнеметчик — 75 тыс. гривен;
  • Командир танка — 75 тыс. гривен;
  • Разведчик — 73 тыс. гривен;
  • Номер обслуживания в ВСУ — 73 тыс. гривен;
  • Танкист — 72 тыс. гривен;
  • Наводчик — 71 тыс. гривен;
  • Снайпер — 71 тыс. гривен.

Работа разведчиком

В частности, разведчика ищут в 107 отдельный батальон 109 ОБр ТрО. Заработную плату обещают от 21 тыс. до 121 тыс. грн.

"107 ОБТРО г. Мариуполь ищет ответственного и высококвалифицированного специалиста на должность Разведчика. Мы являемся частью сил и средств оперативно-тактической группировки "Донецк" и обеспечиваем безопасность и оборону Донецкой области", — говорится в сообщении.

Среди обязанностей:

  • выполнение разведывательных задач на территории, определенной командованием;
  • сбор, анализ и передача информации о силах противника, территории и потенциальных угрозах;
  • запись и документирование собранной информации.

Требования к соискателям:

  • высокая концентрация и внимательность к деталям;
  • желательное знание тактики ведения боевых действий и навыки маскировки;
  • хорошо развиты физические и психологические способности.

 

работа разведчиком
Источник: Work

Работа снайпером

Максимально готовы платить в армии также снайперам. Так, в одной из вакансий отмечается, что 95-я отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада проводит набор на военную службу по контракту. Зарплата составляет 25 тыс. — 150 тыс. грн. Также предусмотрены доплаты за выполнение боевых (специальных) задач.

Из требований:

  • возраст от 20 до 40 лет;
  • готовность работать в зоне активных боевых действий;
  • пригодность к службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам;
  • образование среднее/среднее специальное/высшее.

Работодатель предлагает:

  • обеспечение спецсредствами и экипировкой;
  • прохождение службы по контракту или по мобилизации;
  • подъемная помощь за переезд на новое место службы;
  • стабильную заработную плату и соцгарантии;
  • денежную помощь за заключение первого контракта;
  • ежегодную материальную помощь на оздоровление;
  • прохождение службы в отдельной роте снайперов;
  • возможность обучения за границей;
  • предоставление статуса участника боевых действий.

 

работа снайпер
Источник: Work

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине дважды повысится минимальная заработная плата согласно Государственному бюджету на 2024 год. Эксперты назвали реальные суммы, полученные работниками, после вычета налогов.

Также мы писали, что в Украине размер заработной платы учителя высшей категории в среднем с доплатами и надбавками составляет всего 16 тыс. грн. В то же время репетиторы за индивидуальные онлайн-занятия могут получать до 30 тыс. грн.

зарплаты
ВСУ
работа
армия
военные
рынок труда
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