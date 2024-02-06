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Зарплати у понад 70 тис. грн — найкращі вакансії лютого

6 лютого 2024 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота із зарплатою вище 70 тис. грн — ТОП-10 вакансій лютого
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні найвищу середню заробітну плату отримують у Києві (22,5 тис. грн). Водночас, з'являються вакансії зі значно вищими пропозиціями оплати праці в інших містах.

Про це свідчать дані одного з кадрових порталів.

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Зокрема, на ринку праці збільшується кількість вакансій із доволі високою заробітною платою у різних куточках країни.

Роботодавці готові платити більше, як і раніше, працівникам сфери інформаційних технологій, а також військовослужбовцям. Зокрема, операторам протитанкового ракетного комплексу пропонують у середньому близько 85 тис. грн.

З-поміж привабливих вакансій за оплатою праці у лютому такі:

  • C++ програміст — 110 тис. гривень;
  • Програміст Golang — 90 тис. гривень;
  • Оператор ПТРК — 85 тис. гривень;
  • Вогнеметник — 75 тис. гривень;
  • Командир танка — 75 тис. гривень;
  • Розвідник — 73 тис. гривень;
  • Номер обслуги в ЗСУ — 73 тис. гривень;
  • Танкіст — 72 тис. гривень;
  • Навідник — 71 тис. гривень;
  • Снайпер — 71 тис. гривень.

Робота розвідником

Зокрема, розвідника шукають у 107 окремий батальйон 109 ОБр ТрО. Заробітну плату обіцяють від 21 тис. до 121 тис. грн.

"107 ОБТРО м. Маріуполь шукає відповідального та висококваліфікованого спеціаліста на посаду Розвідника. Ми є частиною сил та засобів оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" і забезпечуємо безпеку та оборону Донецької області", — йдеться у повідомленні.

Серед обов’язків:

  • виконання розвідувальних завдань на території, визначеної командуванням;
  • збір, аналіз та передача інформації про сили противника, територію та потенційні загрози;
  • запис та документування зібраної інформації.

Вимоги до претендентів:

  • висока концентрація та уважність до деталей;
  • бажане знання тактики ведення бойових дій та навички маскування;
  • добре розвинені фізичні та психологічні здібності.
робота розвідником
Джерело: Work

Робота снайпером

Максимально готові платити в армії також снайперам. Так, в одній з вакансій зазначається, що 95-та окрема десантно-штурмова Поліська бригада проводить набір на військову службу за контрактом. Зарплата становить 25 тис. — 150 тис. грн. Також передбачені доплати за виконання бойових (спеціальних) завдань.

З-поміж вимог:

  • вік від 20 до 40 років;
  • готовність працювати в зоні активних бойових дій;
  • придатність до служби за станом здоров’я і морально-психологічними якостями;
  • освіта середня/середня спеціальна/вища.

Роботодавець пропонує:

  • забезпечення спецзасобами та екіпіруванням;
  • проходження служби за контрактом або по мобілізації;
  • підйомну допомогу за переїзд на нове місце служби;
  • стабільну заробітну плату та соцгарантії;
  • грошову допомогу за укладання першого контракту;
  • щорічну матеріальну допомогу на оздоровлення;
  • проходження служби в окремій роті снайперів;
  • можливість навчання за кордоном;
  • надання статусу учасника бойових дій.

 

робота снайпер
Джерело: Work

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні двічі підвищиться мінімальна заробітна плата, згідно з Державним бюджетом на 2024 рік. Експерти назвали реальні суми, які отримають працівники, після вирахування податків.

Також ми писали, що в Україні розмір заробітної плати вчителя вищої категорії у середньому з доплатами та надбавками становить лише 16 тис. грн. Водночас, репетитори за індивідуальні онлайн-заняття можуть отримувати до 30 тис. грн.

зарплати
ЗСУ
робота
армія
військові
ринок праці
вакансії

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