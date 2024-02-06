Робота із зарплатою вище 70 тис. грн — ТОП-10 вакансій лютого

Зарплати у понад 70 тис. грн — найкращі вакансії лютого
В Україні найвищу середню заробітну плату отримують у Києві (22,5 тис. грн). Водночас, з'являються вакансії зі значно вищими пропозиціями оплати праці в інших містах.
Про це свідчать дані одного з кадрових порталів.
Найкращі вакансії лютого 2024 року
Зокрема, на ринку праці збільшується кількість вакансій із доволі високою заробітною платою у різних куточках країни.
Роботодавці готові платити більше, як і раніше, працівникам сфери інформаційних технологій, а також військовослужбовцям. Зокрема, операторам протитанкового ракетного комплексу пропонують у середньому близько 85 тис. грн.
З-поміж привабливих вакансій за оплатою праці у лютому такі:
- C++ програміст — 110 тис. гривень;
- Програміст Golang — 90 тис. гривень;
- Оператор ПТРК — 85 тис. гривень;
- Вогнеметник — 75 тис. гривень;
- Командир танка — 75 тис. гривень;
- Розвідник — 73 тис. гривень;
- Номер обслуги в ЗСУ — 73 тис. гривень;
- Танкіст — 72 тис. гривень;
- Навідник — 71 тис. гривень;
- Снайпер — 71 тис. гривень.
Робота розвідником
Зокрема, розвідника шукають у 107 окремий батальйон 109 ОБр ТрО. Заробітну плату обіцяють від 21 тис. до 121 тис. грн.
"107 ОБТРО м. Маріуполь шукає відповідального та висококваліфікованого спеціаліста на посаду Розвідника. Ми є частиною сил та засобів оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" і забезпечуємо безпеку та оборону Донецької області", — йдеться у повідомленні.
Серед обов’язків:
- виконання розвідувальних завдань на території, визначеної командуванням;
- збір, аналіз та передача інформації про сили противника, територію та потенційні загрози;
- запис та документування зібраної інформації.
Вимоги до претендентів:
- висока концентрація та уважність до деталей;
- бажане знання тактики ведення бойових дій та навички маскування;
- добре розвинені фізичні та психологічні здібності.
Робота снайпером
Максимально готові платити в армії також снайперам. Так, в одній з вакансій зазначається, що 95-та окрема десантно-штурмова Поліська бригада проводить набір на військову службу за контрактом. Зарплата становить 25 тис. — 150 тис. грн. Також передбачені доплати за виконання бойових (спеціальних) завдань.
З-поміж вимог:
- вік від 20 до 40 років;
- готовність працювати в зоні активних бойових дій;
- придатність до служби за станом здоров’я і морально-психологічними якостями;
- освіта середня/середня спеціальна/вища.
Роботодавець пропонує:
- забезпечення спецзасобами та екіпіруванням;
- проходження служби за контрактом або по мобілізації;
- підйомну допомогу за переїзд на нове місце служби;
- стабільну заробітну плату та соцгарантії;
- грошову допомогу за укладання першого контракту;
- щорічну матеріальну допомогу на оздоровлення;
- проходження служби в окремій роті снайперів;
- можливість навчання за кордоном;
- надання статусу учасника бойових дій.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні двічі підвищиться мінімальна заробітна плата, згідно з Державним бюджетом на 2024 рік. Експерти назвали реальні суми, які отримають працівники, після вирахування податків.
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