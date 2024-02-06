Робота із зарплатою вище 70 тис. грн — ТОП-10 вакансій лютого

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні найвищу середню заробітну плату отримують у Києві (22,5 тис. грн). Водночас, з'являються вакансії зі значно вищими пропозиціями оплати праці в інших містах.

Про це свідчать дані одного з кадрових порталів.

Читайте також:

Найкращі вакансії лютого 2024 року

Зокрема, на ринку праці збільшується кількість вакансій із доволі високою заробітною платою у різних куточках країни.

Роботодавці готові платити більше, як і раніше, працівникам сфери інформаційних технологій, а також військовослужбовцям. Зокрема, операторам протитанкового ракетного комплексу пропонують у середньому близько 85 тис. грн.

З-поміж привабливих вакансій за оплатою праці у лютому такі:

C++ програміст — 110 тис. гривень;

Програміст Golang — 90 тис. гривень;

Оператор ПТРК — 85 тис. гривень;

Вогнеметник — 75 тис. гривень;

Командир танка — 75 тис. гривень;

Розвідник — 73 тис. гривень;

Номер обслуги в ЗСУ — 73 тис. гривень;

Танкіст — 72 тис. гривень;

Навідник — 71 тис. гривень;

Снайпер — 71 тис. гривень.

Робота розвідником

Зокрема, розвідника шукають у 107 окремий батальйон 109 ОБр ТрО. Заробітну плату обіцяють від 21 тис. до 121 тис. грн.

"107 ОБТРО м. Маріуполь шукає відповідального та висококваліфікованого спеціаліста на посаду Розвідника. Ми є частиною сил та засобів оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" і забезпечуємо безпеку та оборону Донецької області", — йдеться у повідомленні.

Серед обов’язків:

виконання розвідувальних завдань на території, визначеної командуванням;

збір, аналіз та передача інформації про сили противника, територію та потенційні загрози;

запис та документування зібраної інформації.

Вимоги до претендентів:

висока концентрація та уважність до деталей;

бажане знання тактики ведення бойових дій та навички маскування;

добре розвинені фізичні та психологічні здібності.

Джерело: Work

Робота снайпером

Максимально готові платити в армії також снайперам. Так, в одній з вакансій зазначається, що 95-та окрема десантно-штурмова Поліська бригада проводить набір на військову службу за контрактом. Зарплата становить 25 тис. — 150 тис. грн. Також передбачені доплати за виконання бойових (спеціальних) завдань.

З-поміж вимог:

вік від 20 до 40 років;

готовність працювати в зоні активних бойових дій;

придатність до служби за станом здоров’я і морально-психологічними якостями;

освіта середня/середня спеціальна/вища.

Роботодавець пропонує:

забезпечення спецзасобами та екіпіруванням;

проходження служби за контрактом або по мобілізації;

підйомну допомогу за переїзд на нове місце служби;

стабільну заробітну плату та соцгарантії;

грошову допомогу за укладання першого контракту;

щорічну матеріальну допомогу на оздоровлення;

проходження служби в окремій роті снайперів;

можливість навчання за кордоном;

надання статусу учасника бойових дій.

Джерело: Work

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні двічі підвищиться мінімальна заробітна плата, згідно з Державним бюджетом на 2024 рік. Експерти назвали реальні суми, які отримають працівники, після вирахування податків.

Також ми писали, що в Україні розмір заробітної плати вчителя вищої категорії у середньому з доплатами та надбавками становить лише 16 тис. грн. Водночас, репетитори за індивідуальні онлайн-заняття можуть отримувати до 30 тис. грн.