Армия восстановления — сколько можно получить на общественно полезных работах

Строительные работы. Фото: oblrada.dp.gov.ua

Государство инвестировало более миллиарда гривен в выплату заработной платы безработным, привлеченным к общественно полезным работам в рамках программы "Армия восстановления". За полнолуние участия в таких работах предусмотрена выплата в размере 12 000 гривен.

Об этом говорится на портале Государственной службы занятости.

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Подробнее об Армии восстановления

Привлечение безработных к общественно полезным работам началось осенью 2022 года. С этого времени было выдано около 145 000 направлений на выполнение таких задач. С начала 2024 года в связи с ростом минимальной заработной платы оплата труда за общественно полезные работы выросла до 10 650 гривен, а с апреля этого года достигла 12 000 гривен.

На сегодняшний день программа "Армия восстановления" действует в 19 областях Украины. Наибольшее количество безработных привлечено в следующих регионах:

Харьковская область — 24 416 направлений;

Донецкая область — 17 433 направлений;

Киевская область — 16 153 направлений.

Какие работы можно выполнять в Армии восстановления

Список общественно полезных работ, в рамках программы, включает:

ремонтно-восстановительные работы на объектах жизнеобеспечения;

расчистка дорог и железнодорожных путей;

строительство защитных сооружений;

ремонт жилых помещений;

разгрузка товаров на железных дорогах и в портах;

сельскохозяйственные работы;

помощь уязвимым категориям населения;

меры по поддержанию общественного порядка;

благоустройство прибрежных зон;

заготовка дров;

ликвидация стихийных свалок.

Виды работ зависят от конкретных потребностей регионов, в которых они выполняются. Основная цель этих работ — поддержка национальной экономики и обеспечение жизнедеятельности населения.

Эта деятельность не имеет коммерческого характера и включает выполнение задач, обычно не требующих специальной профессиональной подготовки.

Благодаря инициативе "Армия восстановления" безработные получают возможность не только зарабатывать, но и активно содействовать восстановлению страны. Это сотрудничество между государством и гражданами не только улучшает экономическую ситуацию, но укрепляет социальное единство в обществе.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине во время войны ужесточились требования для получения статуса безработного. В 2024 году его предоставляют лицам трудоспособного возраста до назначения пенсии, у которых нет заработка и других доходов, готовы и способны начать работать.

Мы также писали, что в Украине после окончания войны может быть пересмотрен подход в выплате средств в связи с безработицей. Изменения будут касаться продолжительности такой помощи.