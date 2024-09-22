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Зарплаты в Армии восстановления — сколько получают украинцы

22 сентября 2024 14:27
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Армия восстановления — сколько можно получить на общественно полезных работах
Строительные работы. Фото: oblrada.dp.gov.ua
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Государство инвестировало более миллиарда гривен в выплату заработной платы безработным, привлеченным к общественно полезным работам в рамках программы "Армия восстановления". За полнолуние участия в таких работах предусмотрена выплата в размере 12 000 гривен.

Об этом говорится на портале Государственной службы занятости.

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Привлечение безработных к общественно полезным работам началось осенью 2022 года. С этого времени было выдано около 145 000 направлений на выполнение таких задач. С начала 2024 года в связи с ростом минимальной заработной платы оплата труда за общественно полезные работы выросла до 10 650 гривен, а с апреля этого года достигла 12 000 гривен.

На сегодняшний день программа "Армия восстановления" действует в 19 областях Украины. Наибольшее количество безработных привлечено в следующих регионах:

  • Харьковская область — 24 416 направлений;
  • Донецкая область — 17 433 направлений;
  • Киевская область — 16 153 направлений.

Какие работы можно выполнять в Армии восстановления

Список общественно полезных работ, в рамках программы, включает:

  • ремонтно-восстановительные работы на объектах жизнеобеспечения;
  • расчистка дорог и железнодорожных путей;
  • строительство защитных сооружений;
  • ремонт жилых помещений;
  • разгрузка товаров на железных дорогах и в портах;
  • сельскохозяйственные работы;
  • помощь уязвимым категориям населения;
  • меры по поддержанию общественного порядка;
  • благоустройство прибрежных зон;
  • заготовка дров;
  • ликвидация стихийных свалок.

Виды работ зависят от конкретных потребностей регионов, в которых они выполняются. Основная цель этих работ — поддержка национальной экономики и обеспечение жизнедеятельности населения.

Эта деятельность не имеет коммерческого характера и включает выполнение задач, обычно не требующих специальной профессиональной подготовки.

Благодаря инициативе "Армия восстановления" безработные получают возможность не только зарабатывать, но и активно содействовать восстановлению страны. Это сотрудничество между государством и гражданами не только улучшает экономическую ситуацию, но укрепляет социальное единство в обществе.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине во время войны ужесточились требования для получения статуса безработного. В 2024 году его предоставляют лицам трудоспособного возраста до назначения пенсии, у которых нет заработка и других доходов, готовы и способны начать работать.

Мы также писали, что в Украине после окончания войны может быть пересмотрен подход в выплате средств в связи с безработицей. Изменения будут касаться продолжительности такой помощи.

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