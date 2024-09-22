Армия восстановления — сколько можно получить на общественно полезных работах

Зарплаты в Армии восстановления — сколько получают украинцы
Государство инвестировало более миллиарда гривен в выплату заработной платы безработным, привлеченным к общественно полезным работам в рамках программы "Армия восстановления". За полнолуние участия в таких работах предусмотрена выплата в размере 12 000 гривен.
Об этом говорится на портале Государственной службы занятости.
Подробнее об Армии восстановления
Привлечение безработных к общественно полезным работам началось осенью 2022 года. С этого времени было выдано около 145 000 направлений на выполнение таких задач. С начала 2024 года в связи с ростом минимальной заработной платы оплата труда за общественно полезные работы выросла до 10 650 гривен, а с апреля этого года достигла 12 000 гривен.
На сегодняшний день программа "Армия восстановления" действует в 19 областях Украины. Наибольшее количество безработных привлечено в следующих регионах:
- Харьковская область — 24 416 направлений;
- Донецкая область — 17 433 направлений;
- Киевская область — 16 153 направлений.
Какие работы можно выполнять в Армии восстановления
Список общественно полезных работ, в рамках программы, включает:
- ремонтно-восстановительные работы на объектах жизнеобеспечения;
- расчистка дорог и железнодорожных путей;
- строительство защитных сооружений;
- ремонт жилых помещений;
- разгрузка товаров на железных дорогах и в портах;
- сельскохозяйственные работы;
- помощь уязвимым категориям населения;
- меры по поддержанию общественного порядка;
- благоустройство прибрежных зон;
- заготовка дров;
- ликвидация стихийных свалок.
Виды работ зависят от конкретных потребностей регионов, в которых они выполняются. Основная цель этих работ — поддержка национальной экономики и обеспечение жизнедеятельности населения.
Эта деятельность не имеет коммерческого характера и включает выполнение задач, обычно не требующих специальной профессиональной подготовки.
Благодаря инициативе "Армия восстановления" безработные получают возможность не только зарабатывать, но и активно содействовать восстановлению страны. Это сотрудничество между государством и гражданами не только улучшает экономическую ситуацию, но укрепляет социальное единство в обществе.
Что еще нужно знать
Напомним, в Украине во время войны ужесточились требования для получения статуса безработного. В 2024 году его предоставляют лицам трудоспособного возраста до назначения пенсии, у которых нет заработка и других доходов, готовы и способны начать работать.
Мы также писали, что в Украине после окончания войны может быть пересмотрен подход в выплате средств в связи с безработицей. Изменения будут касаться продолжительности такой помощи.
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