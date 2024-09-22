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Зарплати в Армії відновлення — скільки отримують українці

22 вересня 2024 14:27
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Армія відновлення — скільки можна отримати на суспільно корисних роботах
Будівельні роботи. Фото: oblrada.dp.gov.ua
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Держава інвестувала понад мільярд гривень у виплату заробітної плати безробітним, залученим до суспільно корисних робіт в рамках програми "Армія відновлення". За повний місяць участі у таких роботах передбачена виплата в розмірі 12 000 гривень.

Про це йдеться на порталі Державної служби зайнятості.

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Детальніше про Армію відновлення

Залучення безробітних до суспільно корисних робіт розпочалося восени 2022 року. З того часу було видано близько 145 000 направлень на виконання таких завдань. З початку 2024 року, у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати, оплата праці за суспільно корисні роботи зросла до 10 650 гривень, а з квітня цього року досягла 12 000 гривень.

На сьогодні програма "Армія відновлення" діє в 19 областях України. Найбільша кількість безробітних залучена в таких регіонах:

  • Харківська область — 24 416 направлень;
  • Донецька область — 17 433 направлень;
  • Київська область — 16 153 направлень.

Які роботи можна виконувати в Армії відновлення

Перелік суспільно корисних робіт, в рамках програми, включає:

  • ремонтно-відновлювальні роботи на об'єктах життєзабезпечення;
  • розчищення доріг і залізничних колій;
  • будівництво захисних споруд;
  • ремонт житлових приміщень;
  • розвантаження товарів на залізницях і в портах;
  • сільськогосподарські роботи;
  • допомога вразливим категоріям населення;
  • заходи з підтримки громадського порядку;
  • благоустрій прибережних зон;
  • заготівля дров;
  • ліквідація стихійних сміттєзвалищ.

Види робіт залежать від конкретних потреб регіонів, у яких вони виконуються. Основна мета цих робіт — підтримка національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Ця діяльність не має комерційного характеру і включає виконання завдань, які зазвичай не потребують спеціальної професійної підготовки.

Завдяки ініціативі "Армія відновлення" безробітні отримують можливість не лише заробляти, а й активно сприяти відновленню країни. Це співробітництво між державою та громадянами не лише покращує економічну ситуацію, але й зміцнює соціальну єдність в суспільстві.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні під час війни посилилися вимоги для отримання статусу безробітного. У 2024 році його надають особам працездатного віку до призначення пенсії, які не мають заробітку та інших доходів, готові й здатні почати працювати.

Ми також писали, що в Україні після закінчення війни можуть переглянути підхід у виплаті коштів у зв'язку з безробіттям. Зміни стосуватимуться тривалості такої допомоги.

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