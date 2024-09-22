Армія відновлення — скільки можна отримати на суспільно корисних роботах

Зарплати в Армії відновлення — скільки отримують українці
Держава інвестувала понад мільярд гривень у виплату заробітної плати безробітним, залученим до суспільно корисних робіт в рамках програми "Армія відновлення". За повний місяць участі у таких роботах передбачена виплата в розмірі 12 000 гривень.
Про це йдеться на порталі Державної служби зайнятості.
Детальніше про Армію відновлення
Залучення безробітних до суспільно корисних робіт розпочалося восени 2022 року. З того часу було видано близько 145 000 направлень на виконання таких завдань. З початку 2024 року, у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати, оплата праці за суспільно корисні роботи зросла до 10 650 гривень, а з квітня цього року досягла 12 000 гривень.
На сьогодні програма "Армія відновлення" діє в 19 областях України. Найбільша кількість безробітних залучена в таких регіонах:
- Харківська область — 24 416 направлень;
- Донецька область — 17 433 направлень;
- Київська область — 16 153 направлень.
Які роботи можна виконувати в Армії відновлення
Перелік суспільно корисних робіт, в рамках програми, включає:
- ремонтно-відновлювальні роботи на об'єктах життєзабезпечення;
- розчищення доріг і залізничних колій;
- будівництво захисних споруд;
- ремонт житлових приміщень;
- розвантаження товарів на залізницях і в портах;
- сільськогосподарські роботи;
- допомога вразливим категоріям населення;
- заходи з підтримки громадського порядку;
- благоустрій прибережних зон;
- заготівля дров;
- ліквідація стихійних сміттєзвалищ.
Види робіт залежать від конкретних потреб регіонів, у яких вони виконуються. Основна мета цих робіт — підтримка національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення.
Ця діяльність не має комерційного характеру і включає виконання завдань, які зазвичай не потребують спеціальної професійної підготовки.
Завдяки ініціативі "Армія відновлення" безробітні отримують можливість не лише заробляти, а й активно сприяти відновленню країни. Це співробітництво між державою та громадянами не лише покращує економічну ситуацію, але й зміцнює соціальну єдність в суспільстві.
Що ще треба знати
Нагадаємо, в Україні під час війни посилилися вимоги для отримання статусу безробітного. У 2024 році його надають особам працездатного віку до призначення пенсії, які не мають заробітку та інших доходів, готові й здатні почати працювати.
Ми також писали, що в Україні після закінчення війни можуть переглянути підхід у виплаті коштів у зв'язку з безробіттям. Зміни стосуватимуться тривалості такої допомоги.
Читайте Новини.LIVE!