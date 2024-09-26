Сколько платят спасателям — зарплаты и надбавки в ГСЧС

Спасатели после российской атаки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзев

Работа в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) считается престижной и уважаемой. Туда приглашают профессиональных спасателей, готовых к вызовам и способных работать в экстремальных условиях. Заработная плата устанавливается в зависимости от уровня погрузки и сложности выполняемых задач.

О том, сколько зарабатывают работники ГСЧС в Украине, рассказали Pro Гроші.

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Какие зарплаты у спасателей

В 2023 году лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) было повышено ежемесячное денежное довольствие — специалисты получают не менее 17 000 грн. Это подтверждается объявлениями о трудоустройстве. Например, на сайте Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области было объявлено о вакансиях для спасателей.

Условия работы варьируются в зависимости от должности, но зарплата начинается с 17 000 грн. Кроме того, специалисты получают государственные льготы и гарантии, а также имеют возможность учиться в ведомственных учреждениях высшего образования (как на стационаре, так и заочно).

Согласно данным кадрового портала Work.ua, средняя зарплата спасателей в Украине составляет 20 000 грн. Этот показатель базируется на анализе ста вакансий, содержащих запросы на должности "Спаситель", "Пожарный" и другие.

Не следует также забывать о дополнительных вознаграждениях. Во время войны лицам рядового и начальствующего состава ГСЧС выплачивают до 30 000 грн ежемесячно, что рассчитывается пропорционально и не зависит от места прохождения службы. Спасатели, участвующие в боевых действиях, могут получать до 100 000 грн в месяц, что также рассчитывается пропорционально в зависимости от времени выполнения заданий.

Прибавки в ГСЧС

Чрезвычайники получают многочисленные надбавки к основному окладу, которые могут оказать значительное влияние на размер их заработной платы. Среди них:

премии и единовременные выплаты;

надбавки за выслугу лет или продолжительность рабочего стажа;

надбавки за освоение дополнительных специальностей;

доплаты за работу в опасных и отдаленных районах;

вознаграждения за особые достижения.

Кроме того, существуют доплаты за исполнение служебных обязанностей в особо опасных условиях. Дополнительные средства предназначены для работников, которые регулярно подвергаются рискам для жизни и здоровья, например, для специалистов боевых подразделений.

Что еще нужно знать

Напомним, украинских учителей и других работников бюджетной сферы коснутся налоговые изменения. Ожидается, что доходы упадут на 3,5%.

Мы также писали, что народный депутат от "Свободы" Оксана Савчук в эфире Ранок.LIVE заявила, что в настоящее время в Украине недостаточно средств для пенсий и повышения зарплат для военных. Для этого необходимо сокращать расходы на правоохранительные органы.