Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Зарплаты в ГСЧС — сколько зарабатывают спасатели в Украине arrow

Зарплаты в ГСЧС — сколько зарабатывают спасатели в Украине

26 сентября 2024 15:49
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Сколько платят спасателям — зарплаты и надбавки в ГСЧС
Спасатели после российской атаки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзев
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Работа в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) считается престижной и уважаемой. Туда приглашают профессиональных спасателей, готовых к вызовам и способных работать в экстремальных условиях. Заработная плата устанавливается в зависимости от уровня погрузки и сложности выполняемых задач.

О том, сколько зарабатывают работники ГСЧС в Украине, рассказали Pro Гроші.

Читайте также:

Какие зарплаты у спасателей

В 2023 году лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) было повышено ежемесячное денежное довольствие — специалисты получают не менее 17 000 грн. Это подтверждается объявлениями о трудоустройстве. Например, на сайте Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области было объявлено о вакансиях для спасателей.

Условия работы варьируются в зависимости от должности, но зарплата начинается с 17 000 грн. Кроме того, специалисты получают государственные льготы и гарантии, а также имеют возможность учиться в ведомственных учреждениях высшего образования (как на стационаре, так и заочно).

Согласно данным кадрового портала Work.ua, средняя зарплата спасателей в Украине составляет 20 000 грн. Этот показатель базируется на анализе ста вакансий, содержащих запросы на должности "Спаситель", "Пожарный" и другие.

Не следует также забывать о дополнительных вознаграждениях. Во время войны лицам рядового и начальствующего состава ГСЧС выплачивают до 30 000 грн ежемесячно, что рассчитывается пропорционально и не зависит от места прохождения службы. Спасатели, участвующие в боевых действиях, могут получать до 100 000 грн в месяц, что также рассчитывается пропорционально в зависимости от времени выполнения заданий.

Прибавки в ГСЧС

Чрезвычайники получают многочисленные надбавки к основному окладу, которые могут оказать значительное влияние на размер их заработной платы. Среди них:

  • премии и единовременные выплаты;
  • надбавки за выслугу лет или продолжительность рабочего стажа;
  • надбавки за освоение дополнительных специальностей;
  • доплаты за работу в опасных и отдаленных районах;
  • вознаграждения за особые достижения.

Кроме того, существуют доплаты за исполнение служебных обязанностей в особо опасных условиях. Дополнительные средства предназначены для работников, которые регулярно подвергаются рискам для жизни и здоровья, например, для специалистов боевых подразделений.

Что еще нужно знать

Напомним, украинских учителей и других работников бюджетной сферы коснутся налоговые изменения. Ожидается, что доходы упадут на 3,5%.

Мы также писали, что народный депутат от "Свободы" Оксана Савчук в эфире Ранок.LIVE заявила, что в настоящее время в Украине недостаточно средств для пенсий и повышения зарплат для военных. Для этого необходимо сокращать расходы на правоохранительные органы.

зарплаты выплаты ГСЧС деньги спасатели

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

16:47 У Харкові пролунали звуки вибухів — що відомо

16:45 Будьте осторожны — завтра в Одессе ожидается ухудшение погоды

16:39 Украинцы потратили почти 15 млрд грн на новые автомобили — какие марки покупали

16:38 Защитник Мариуполя рассказал об ужасах российского плена — эксклюзив Новини.LIVE

16:33 Встреча в формате "Рамштайн" — Байден анонсировал заседание на уровне лидеров

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

16:32 На Курщине погиб чемпион Украины по ММА

16:30 Проигнорировал боевую повестку — как суд на Харьковщине наказал мужчину

15:56 Кто раздает повестки — в Одесском ТЦК рассказали о своих сотрудниках

15:49 Зарплаты в ГСЧС — сколько зарабатывают спасатели в Украине

15:45 Ночная атака на Киев — волонтер рассказал о последствиях падения обломков

Срочная новость

16:47 У Харкові пролунали звуки вибухів — що відомо

16:45 Будьте осторожны — завтра в Одессе ожидается ухудшение погоды

16:39 Украинцы потратили почти 15 млрд грн на новые автомобили — какие марки покупали

16:38 Защитник Мариуполя рассказал об ужасах российского плена — эксклюзив Новини.LIVE

16:33 Встреча в формате "Рамштайн" — Байден анонсировал заседание на уровне лидеров

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

16:32 На Курщине погиб чемпион Украины по ММА

16:30 Проигнорировал боевую повестку — как суд на Харьковщине наказал мужчину

15:56 Кто раздает повестки — в Одесском ТЦК рассказали о своих сотрудниках

15:49 Зарплаты в ГСЧС — сколько зарабатывают спасатели в Украине

15:45 Ночная атака на Киев — волонтер рассказал о последствиях падения обломков

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

13:00 Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

Text

11:02 Военные нуждаются в мобилизации ребят младше 25 лет — почему возраст важен

Text

09:36 Юрист объяснил, от чего зависит размер выплат семьям погибших военных

Text

08:00 Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

25 сентября 2024
Text

21:43 Гриб объяснила, почему Россию не нужно выгонять из ООН

Text

17:50 Россия готовит удары по АЭС и новые заявления Китая о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвал условие, от которого зависит членство Украины в НАТО

Text

16:56 Украинцы массово подают иски в суд из-за незаконных повесток от ТЦК, — Емец

Text

13:58 Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

13:01 Отмена встречи Зеленского с Трампом и повестки по почте — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью