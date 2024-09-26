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Зарплати в ДСНС — скільки заробляють рятувальники в Україні

26 вересня 2024 15:49
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Скільки платять рятувальникам — зарплати та надбавки в ДСНС
Рятувальники після російської атаки в Києві. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзєв
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Робота в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) вважається престижною та шанованою. Туди запрошують професійних рятувальників, які готові до викликів і здатні працювати в екстремальних умовах. Заробітна плата встановлюється залежно від рівня навантаження та складності виконуваних завдань.

Про те, скільки заробляють працівники ДСНС в Україні, розповіли Pro Гроші.

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Які зарплати в рятувальників

У 2023 році особам рядового та начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) було підвищено щомісячне грошове забезпечення — спеціалісти отримують не менше 17 000 грн. Це підтверджується оголошеннями про працевлаштування. Наприклад, на сайті Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області було оголошено про вакансії для рятувальників.

Умови роботи варіюються залежно від посади, але зарплата починається з 17 000 грн. Крім того, фахівці отримують державні пільги та гарантії, а також мають можливість навчатися у відомчих закладах вищої освіти (як у стаціонарі, так і заочно).

Згідно з даними кадрового порталу Work.ua, середня заробітна плата рятувальників в Україні становить 20 000 грн. Цей показник базується на аналізі ста вакансій, що містять запити на посади "Рятівник", "Пожежник" та інші.

Не слід також забувати про додаткові винагороди. Під час війни особам рядового та начальницького складу ДСНС виплачують до 30 000 грн щомісяця, що розраховується пропорційно і не залежить від місця проходження служби. Рятувальники, які беруть участь у бойових діях, можуть отримувати до 100 000 грн на місяць, що також розраховується пропорційно залежно від часу виконання завдань.

Надбавки в ДСНС

Надзвичайники отримують численні надбавки до основного окладу, які можуть значно вплинути на розмір їхньої заробітної плати. Серед них:

  • премії та одноразові виплати;
  • надбавки за вислугу років або тривалість робочого стажу;
  • надбавки за освоєння додаткових спеціальностей;
  • доплати за роботу в небезпечних та віддалених районах;
  • винагороди за особливі досягнення.

Крім того, існують доплати за виконання службових обов’язків в особливо небезпечних умовах. Додаткові кошти призначені для працівників, які регулярно наражаються на ризики для життя та здоров'я, наприклад для фахівців бойових підрозділів.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українських вчителів та інших працівників бюджетної сфери торкнуться податкові зміни. Очікується, що доходи впадуть на 3,5%.

Ми також писали, що народна депутатка від "Свободи" Оксана Савчук в ефірі Ранок.LIVE заявила, що наразі в Україні недостатньо коштів для пенсій та підвищення зарплат для військових. Для цього необхідно скорочувати видатки на правоохоронні органи.

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