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Зарплаты в Украине вырастут почти на 4000 грн — когда это произойдет

15 сентября 2024 11:59
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Правительство прогнозирует стремительное повышение зарплат — что известно
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Кабинет Министров Украины прогнозирует стремительный рост заработной платы в стране. Это обусловлено прежде всего дефицитом квалифицированных работников, что повышает конкуренцию на рынке труда.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона о Государственном бюджете Украины на 2025 год.

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Как отмечается в документе, рост частного потребления, ставший важным фактором формирования валового внутреннего продукта (ВВП) со второго квартала 2023 года, поддерживается повышением заработных плат. Этот рост заработных плат, в свою очередь, вызван усилением конкуренции на рынке труда из-за дефицита квалифицированных кадров, возникшего вследствие миграционных процессов.

Так, в первом квартале 2024 средняя заработная плата выросла на 22,5% по сравнению с первым кварталом 2023 года и достигла 18 903 гривен. Во втором квартале 2024 года средняя заработная плата выросла на 22,1% по сравнению со вторым кварталом 2023 года и составила 20 964 гривен. Ожидается, что средняя зарплата в 2024 году достигнет 20581 гривен, по сравнению с 17442 гривнами в 2023 году.

Правительство прогнозирует, что среднемесячная заработная плата в 2025 г. вырастет на 18,5% в номинальном выражении до 24 389 гривен. В реальном выражении с учетом инфляции зарплата вырастет на 8,1% по сравнению с предыдущим годом.

"Такое повышение зарплат обусловлено стремлением отечественных предприятий удерживать и привлекать новый высококвалифицированный персонал на фоне нехватки трудовых ресурсов", — пояснили в Кабмине.

Согласно правительственному прогнозу, ожидается, что постепенная адаптация производителей к новым условиям, рост экономической активности и расширение количества рабочих мест, включая повышение участия женщин в рабочей силе, станут важными факторами восстановления потребительского спроса. Это также будет способствовать постепенному снижению безработицы до 17,7% в 2025 году.

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Скриншот: Объяснительная записка к проекту закона о Государственном бюджете Украины на 2025 год

Что еще нужно знать

Напомним, 13 сентября правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Ожидается, что доходы страны будут на уровне 2 триллиона гривен.

Мы также писали, что народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в проекте бюджета заморозили практически все социальные стандарты. По его словам, правительство не планирует поднимать минимальную заработную плату.

Кабинет министров госбюджет зарплаты деньги экономика

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