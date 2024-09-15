Уряд прогнозує стрімке підвищення зарплат — що відомо

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Кабінет Міністрів України прогнозує стрімке зростання заробітних плат у країні. Це зумовлено, насамперед, дефіцитом кваліфікованих працівників, що підвищує конкуренцію на ринку праці.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту закону про Державний бюджет України на 2025 рік.

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Як зміняться зарплати в Україні

Як зазначається в документі, зростання приватного споживання, яке стало важливим фактором формування валового внутрішнього продукту (ВВП) з другого кварталу 2023 року, підтримується підвищенням заробітних плат. Це зростання заробітних плат, у свою чергу, спричинене посиленням конкуренції на ринку праці через дефіцит кваліфікованих кадрів, що виник внаслідок міграційних процесів.

Так, у першому кварталі 2024 року середня заробітна плата зросла на 22,5% порівняно з першим кварталом 2023 року і досягла 18 903 гривень. У другому кварталі 2024 року середня заробітна плата зросла на 22,1% порівняно з другим кварталом 2023 року і становила 20 964 гривень. Очікується, що середня зарплата у 2024 році досягне 20 581 гривень, порівняно з 17 442 гривнями у 2023 році.

Уряд прогнозує, що середньомісячна заробітна плата у 2025 році зросте на 18,5% у номінальному вираженні до 24 389 гривень. У реальному вираженні, з урахуванням інфляції, зарплата зросте на 8,1% порівняно з попереднім роком.

"Таке підвищення зарплат обумовлене прагненням вітчизняних підприємств утримувати та залучати новий висококваліфікований персонал на тлі нестачі трудових ресурсів", — пояснили в Кабміні.

Згідно з урядовим прогнозом, очікується, що поступова адаптація виробників до нових умов, зростання економічної активності та розширення кількості робочих місць, включаючи підвищення участі жінок у робочій силі, стануть важливими факторами для відновлення споживчого попиту. Це також сприятиме поступовому зниженню рівня безробіття до 17,7% у 2025 році.

Скриншот: Пояснювальна записка до проєкту закону про Державний бюджет України на 2025 рік

Що ще треба знати

Нагадаємо, 13 вересня уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Очікується, що доходи країни будуть на рівні 2 трильйони гривень.

Ми також писали, що народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у проєкті бюджету заморозили майже всі соціальні стандарти. За його словами, уряд не планує підіймати мінімальну заробітну платню.