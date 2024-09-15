Уряд прогнозує стрімке підвищення зарплат — що відомо

Зарплати в Україні зростуть на майже 4000 грн — коли це станеться
Кабінет Міністрів України прогнозує стрімке зростання заробітних плат у країні. Це зумовлено, насамперед, дефіцитом кваліфікованих працівників, що підвищує конкуренцію на ринку праці.
Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту закону про Державний бюджет України на 2025 рік.
Як зміняться зарплати в Україні
Як зазначається в документі, зростання приватного споживання, яке стало важливим фактором формування валового внутрішнього продукту (ВВП) з другого кварталу 2023 року, підтримується підвищенням заробітних плат. Це зростання заробітних плат, у свою чергу, спричинене посиленням конкуренції на ринку праці через дефіцит кваліфікованих кадрів, що виник внаслідок міграційних процесів.
Так, у першому кварталі 2024 року середня заробітна плата зросла на 22,5% порівняно з першим кварталом 2023 року і досягла 18 903 гривень. У другому кварталі 2024 року середня заробітна плата зросла на 22,1% порівняно з другим кварталом 2023 року і становила 20 964 гривень. Очікується, що середня зарплата у 2024 році досягне 20 581 гривень, порівняно з 17 442 гривнями у 2023 році.
Уряд прогнозує, що середньомісячна заробітна плата у 2025 році зросте на 18,5% у номінальному вираженні до 24 389 гривень. У реальному вираженні, з урахуванням інфляції, зарплата зросте на 8,1% порівняно з попереднім роком.
"Таке підвищення зарплат обумовлене прагненням вітчизняних підприємств утримувати та залучати новий висококваліфікований персонал на тлі нестачі трудових ресурсів", — пояснили в Кабміні.
Згідно з урядовим прогнозом, очікується, що поступова адаптація виробників до нових умов, зростання економічної активності та розширення кількості робочих місць, включаючи підвищення участі жінок у робочій силі, стануть важливими факторами для відновлення споживчого попиту. Це також сприятиме поступовому зниженню рівня безробіття до 17,7% у 2025 році.
Що ще треба знати
Нагадаємо, 13 вересня уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Очікується, що доходи країни будуть на рівні 2 трильйони гривень.
Ми також писали, що народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у проєкті бюджету заморозили майже всі соціальні стандарти. За його словами, уряд не планує підіймати мінімальну заробітну платню.
Читайте Новини.LIVE!