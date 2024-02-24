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Сборы на ВСУ — как часто донатят украинцы на нужды армии

24 февраля 2024 12:05
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Донаты на ВСУ — как изменилась благотворительная деятельность в Украине за два года войны
Девочка возле благотворительного ящика. Фото: УНИАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Украине растет благотворительная деятельность среди граждан. За два года полномасштабной войны украинцы стали больше донатить на нужды Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в результатах опроса, сделанного исследовательской компанией Gradus Research.

Как украинцы донатят на ВСУ

Исследование свидетельствует о том, что регулярность донатов от украинцев увеличивается. А доля тех, кто приобщается к благотворительному или волонтерскому собранию время от времени, не изменилась с февраля 2023 года и остается на уровне 44%.

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Источник: Gradus Research

"Такие цифры вовлечённости украинцев к помощи свидетельствуют и об увеличении, собственно, потребности в такой помощи, и о стабильной настроенности людей бороться дальше. А это очень важный показатель, помогающий оценить реальную картину, без погрешности на усталость или эмоции", — прокомментировала директор исследовательской компании Gradus Research Евгения Близнюк.

О готовности продолжать борьбу свидетельствует и тот факт, что уровень трудоустроенности вырос почти вдвое с мая 2022 года и сейчас составляет 61%. Вдвое больше опрошенных граждан декларируют и уверенность в стабильности дохода в будущем (48% сейчас и 25% в мае 2022 года).

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Источник: Gradus Research

Что еще нужно знать

Напомним, что количество людей, вносящих пожертвования на ВСУ, за 2023 год увеличилось почти вдвое. А общая сумма донатов в этом году втрое больше, чем в прошлом.

Напомним, что украинцы за рекордное время задонатили почти 300 млн грн на 35 морских дронов СБУ. Сбор 297,5 миллиона гривен на дроны Sea Baby успешно закончился.

ВСУ
деньги
благотворительность
волонтеры
донат
2 года войны

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