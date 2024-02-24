Донати на ЗСУ — як змінилась благодійна діяльність в Україні за два роки війни

Дівчинка біля благодійної скриньки. Фото: УНІАН

В Україні збільшується благодійна діяльність серед громадян. За два роки повномасштабної війни, українці стали більше донатити на потреби Збройних Сил України.

Про це йдеться в результатах опитування, яке зробила дослідницька компанія Gradus Research.

Як українці донатять на ЗСУ

Дослідження свідчить, що регулярність донатів від українців збільшується. А частка тих, хто долучається до благодійних чи волонтерських зборів час від часу, не змінилась з лютого 2023 року і залишається на рівні 44%.

Джерело: Gradus Research

"Такі цифри залученості українців до допомоги свідчать і про збільшення, власне, потреби у такій допомозі, і про стабільну налаштованість людей боротися далі. А це дуже важливий показник, що допомагає оцінити реальну картину, без похибки на втому чи емоції", — прокоментувала директорка дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк.

Про готовність продовжувати боротьбу свідчить і той факт, що рівень працевлаштованості зріс майже вдвічі від травня 2022 і наразі складає 61%. Вдвічі більше опитаних громадян декларують і впевненість у стабільності доходу у майбутньому (48% зараз та 25% у травні 2022).

Джерело: Gradus Research

Що ще треба знати

Нагадаємо, що кількість людей, які вносять пожертви на ЗСУ, за 2023 рік збільшилася майже вдвічі. А загальна сума донатів цього року втричі більша, ніж торік.

Нагадаємо, що українці за рекордний час задонатили майже 300 млн грн на 35 морських дронів СБУ. Збір 297,5 мільйонів гривень на дрони Sea Baby успішно закінчився.