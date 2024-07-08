Субсидии в Украине — как получить помощь иностранцам и переселенцам

Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине государство предоставляет уязвимым категориям граждан жилищные субсидии, что является безвозвратной адресной соцпомощью. Известно, могут ли получить такую помощь переселенцы и иностранцы.

Об этом рассказывают специалисты Бесплатной правовой помощи.

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Право на жилищные субсидии

Как объясняют юристы, помощь на оплату услуг ЖКХ оказывают уязвимым потребителям — жителям домохозяйств, проживающим в доме и не в состоянии самостоятельно оплачивать:

коммунальные услуги;

расходы по управлению многоквартирным домом;

расходы по приобретению сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Право на жилищную субсидию предоставляется:

гражданам Украины (в частности, переселенцам);

иностранцам и лицам без гражданства, на законных основаниях находящихся в Украине, проживающих в жилых помещениях/домах.

При этом иностранцам, проживающим в Украине законно, субсидию назначают на общих основаниях.

В то же время переселенцы могут оформить субсидию по фактическому месту жительства. Им нужно указать состав домохозяйства в соответствующей декларации, поэтому заключение договора аренды жилья не обязательно.

Размер пособия зависит от стоимости начисленных жилищно-коммунальных услуг и уровня дохода семьи. Помощь на проживание, предоставляемую ВПЛ, не учитывается как доход семьи во время назначения жилищной субсидии.

Какие документы нужны на получение субсидии

Для назначения субсидии необходимо подавать пакет документов, куда входят:

заявление;

декларация;

справка о доходах (в случае указания в декларации доходов, сведения о которых отсутствуют в ГНС, ПФУ, фондах соцстрахования и т.п. и не могут быть получены по запросу уполномоченных органов. По причине невозможности подтвердить доходы справкой — к декларации следует добавить письменное объяснение с указанием суммы;

копия договора о реструктуризации долга по оплате коммунальных услуг (при наличии);

договор найма/аренды жилья (при наличии);

решение суда (при наличии);

другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу (при необходимости).

Подать заявление и декларацию о предоставлении жилищной субсидии можно дистанционно:

отправив по почте в Пенсионный фонд;

в электронной форме через портал е-услуг ПФУ;

мобильное приложение ПФУ или Портал Дія;

через сайт Минсоцполитики;

через портал е-услуг ПФУ;

через информационные системы Минсоцполитики.

Источник: Минсоцполитики

Что еще стоит знать

Напомним, украинские ветераны и члены их семей теперь могут получить субсидии по упрощенной процедуре благодаря новому экспериментальному проекту. Эта инициатива направлена на облегчение финансового бремени и обеспечение более быстрого доступа к необходимой поддержке.

Мы также писали, что в июле 2024 года украинцы получат новые жилищно-коммунальные платежки. Сумма к оплате у тех, кто не получает льгот и субсидий, будет значительно выше.