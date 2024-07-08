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Житлові субсидії — чи можуть отримати іноземці та переселенці

8 липня 2024 07:58
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Субсидії в Україні — як отримати допомогу іноземцям та переселенцям
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні держава надає вразливим категоріям громадян житлові субсидії, що є безповоротною адресною соцдопомогою. Відомо, чи можуть отримати таку допомогу переселенці та іноземці.

Про це розповідають спеціалісти Безоплатної правової допомоги.

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Право на житлові субсидії

Як пояснюють юристи, допомогу на оплату послуг ЖКГ надають вразливим споживачам — мешканцям домогосподарств, які проживають в оселі і не можуть самотужки оплачувати:

  • комунальні послуги;
  • витрати на управління багатоквартирним будинком;
  • витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Право на житлову субсидію надається:

  • громадянам України (зокрема, переселенцям);
  • іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, які проживають у житлових приміщеннях/будинках.

При цьому іноземцям, які проживають в Україні законно, субсидію призначають на загальних підставах.

Водночас, переселенці можуть оформити субсидію за фактичним місцем проживання.  Їм потрібно вказати склад домогосподарства у відповідній декларації, тому укладення договору оренди житла не є обов’язковим.

Розмір допомоги залежить від вартості нарахованих житлово-комунальних послуг та рівня доходу родини. Допомогу на проживання, яку надають ВПО, не враховують як дохід сім'ї під час призначення житлової субсидії.

Які документи потрібні на отримання субсидії

Для призначення субсидії необхідно подавати пакет документів, куди входять:

  • заява;
  • декларація;
  • довідка про доходи (у разі зазначення в декларації доходів, відомості про які відсутні у ДПС, ПФУ, фондах соцстрахування тощо і не можуть бути отримані за запитом уповноважених органів. Через неможливість підтвердити доходи довідкою — до декларації слід додати письмове пояснення із зазначенням суми;
  • копія договору про реструктуризацію боргу з оплати комунальних послуг (за наявності);
  • договір наймання/оренди житла (за наявності);
  • рішення суду (за наявності);
  • інші документи, що потрібні для розгляду питання по суті (за потреби).

Подати заяву та декларацію про надання житлової субсидії можна дистанційно:

  • надіславши поштою до Пенсійного фонду;
  • в електронній формі через портал е-послуг ПФУ;
  • мобільний застосунок ПФУ або Портал Дія;
  • через сайт Мінсоцполітики;
  • через портал е-послуг ПФУ;
  • через інформаційні системи Мінсоцполітики.

 

субсидії через Дію
Джерело: Мінсоцполітики

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські ветерани та члени їхніх родин відтепер можуть отримати субсидії за спрощеною процедурою завдяки новому експериментальному проєкту. Ця ініціатива спрямована на полегшення фінансового тягаря і забезпечення швидшого доступу до необхідної підтримки.

Ми також писали, що у липні 2024 року українці отримають нові житлово-комунальні платіжки. Сума до оплати у тих, хто не отримує пільг та субсидій, буде значно вищою.

комунальні послуги ЖКГ переселенці ВПО субсидії

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