Дефицит кадров в Украине — Мининфраструктуры совместно с ООН будут бесплатно готовить женщин-водителей автобусов

Женщина за рулем автобуса. Фото: УНІАН

В Украине с участием ООН запустят бесплатный пилотный проект по обучению женщин-водителей городского и коммунального транспорта. Реализацией программы будет заниматься Фонд институционального развития при финансовой поддержке Швеции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Подробнее о проекте

Как отметили в Министерстве, эта программа бесплатна и направлена на развитие профессиональных навыков женщин. Она стала ответом на дефицит кадров в сфере перевозок, вызванный полномасштабным вторжением России в Украину.

"Это первая инициатива министерства направлена как на преодоление дефицита кадров, так и на преодоление стереотипов и предубеждений по профессиям. По последним данным, дефицит водителей автобусов в регионах составляет около 30%, а это около шести тысяч сотрудников", — сказал замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

Среди ключевых задач инициативы:

создание новых рабочих мест;

расширение возможности трудоустройства женщин в сфере пассажирских перевозок;

интеграция стандартов соблюдения прав женщин в коммунальных предприятиях в сфере пассажирского транспорта.

Что еще стоит знать

Напомним, из-за дефицита работников предприятия вынуждены привлекать больше женщин, изменять требования к работникам и пересматривать зарплаты. Несмотря на то, что женщины активно вовлекаются в "традиционно мужские должности", дефицит кадров остается проблемой.

Мы также сообщали, что в Украине во время войны демографическая ситуация, в частности, дефицит трудовых ресурсов, негативно влияет на экономику и определяет дальнейшую динамику ее развития в будущем. Для роста экономики страны необходимо определенное количество работников, которых сейчас не хватает.