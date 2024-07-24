Дефицит кадров в Украине — Мининфраструктуры совместно с ООН будут бесплатно готовить женщин-водителей автобусов

Жесткий дефицит кадров — в Украине будут бесплатно учить женщин управлять автобусами
В Украине с участием ООН запустят бесплатный пилотный проект по обучению женщин-водителей городского и коммунального транспорта. Реализацией программы будет заниматься Фонд институционального развития при финансовой поддержке Швеции.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
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Как отметили в Министерстве, эта программа бесплатна и направлена на развитие профессиональных навыков женщин. Она стала ответом на дефицит кадров в сфере перевозок, вызванный полномасштабным вторжением России в Украину.
"Это первая инициатива министерства направлена как на преодоление дефицита кадров, так и на преодоление стереотипов и предубеждений по профессиям. По последним данным, дефицит водителей автобусов в регионах составляет около 30%, а это около шести тысяч сотрудников", — сказал замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.
Среди ключевых задач инициативы:
- создание новых рабочих мест;
- расширение возможности трудоустройства женщин в сфере пассажирских перевозок;
- интеграция стандартов соблюдения прав женщин в коммунальных предприятиях в сфере пассажирского транспорта.
Что еще стоит знать
Напомним, из-за дефицита работников предприятия вынуждены привлекать больше женщин, изменять требования к работникам и пересматривать зарплаты. Несмотря на то, что женщины активно вовлекаются в "традиционно мужские должности", дефицит кадров остается проблемой.
Мы также сообщали, что в Украине во время войны демографическая ситуация, в частности, дефицит трудовых ресурсов, негативно влияет на экономику и определяет дальнейшую динамику ее развития в будущем. Для роста экономики страны необходимо определенное количество работников, которых сейчас не хватает.
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