Дефіцит кадрів в Україні — Мінінфраструктури спільно з ООН будуть безплатно готувати жінок-водійок автобусів

Жорсткий дефіцит кадрів — в Україні будуть безплатно навчати жінок керувати автобусами
В Україні за участі ООН запустять безкоштовний пілотний проєкт з навчання жінок-водійок міського та комунального транспорту. Реалізацією програми займатиметься Фундація інституційного розвитку за фінансової підтримки Швеції.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Детальніше про проєкт
Як зазначили у Міністерстві, ця програма є безкоштовною та спрямована на розвиток професійних навичок жінок. Вона стала відповіддю на дефіцит кадрів у сфері перевезень, спричинений повномасштабним вторгненням Росії в Україну.
"Це перша ініціатива міністерства спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і задля подолання стереотипів та упереджень щодо професій. За останніми даними, дефіцит водіїв автобусів у регіонах складає близько 30%, а це близько шести тисяч співробітників", — сказав заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.
Серед ключових завдань ініціативи:
- створення нових робочих місць;
- розширення можливості працевлаштування жінок у сфері пасажирських перевезень;
- інтеграція стандартів дотримання прав жінок на комунальних підприємствах у сфері пасажирського транспорту.
Що ще варто знати
Нагадаємо, через дефіцит працівників підприємства змушені залучати більше жінок, змінювати вимоги до працівників і переглядати зарплати. Попри те, що жінки активно залучаються на "традиційно чоловічі посади", дефіцит кадрів залишається проблемою.
Ми також повідомляли, що в Україні під час війни демографічна ситуація, зокрема дефіцит трудових ресурсів, негативно впливає на економіку та визначає подальшу динаміку її розвитку у майбутньому. Для зростання економіки країни необхідна певна кількість працівників, яких зараз бракує.
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