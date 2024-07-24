Дефіцит кадрів в Україні — Мінінфраструктури спільно з ООН будуть безплатно готувати жінок-водійок автобусів

Жінка за кермом автобуса. Фото: УНІАН

В Україні за участі ООН запустять безкоштовний пілотний проєкт з навчання жінок-водійок міського та комунального транспорту. Реалізацією програми займатиметься Фундація інституційного розвитку за фінансової підтримки Швеції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Детальніше про проєкт

Як зазначили у Міністерстві, ця програма є безкоштовною та спрямована на розвиток професійних навичок жінок. Вона стала відповіддю на дефіцит кадрів у сфері перевезень, спричинений повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

"Це перша ініціатива міністерства спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і задля подолання стереотипів та упереджень щодо професій. За останніми даними, дефіцит водіїв автобусів у регіонах складає близько 30%, а це близько шести тисяч співробітників", — сказав заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

Серед ключових завдань ініціативи:

створення нових робочих місць;

розширення можливості працевлаштування жінок у сфері пасажирських перевезень;

інтеграція стандартів дотримання прав жінок на комунальних підприємствах у сфері пасажирського транспорту.

Що ще варто знати

Нагадаємо, через дефіцит працівників підприємства змушені залучати більше жінок, змінювати вимоги до працівників і переглядати зарплати. Попри те, що жінки активно залучаються на "традиційно чоловічі посади", дефіцит кадрів залишається проблемою.

Ми також повідомляли, що в Україні під час війни демографічна ситуація, зокрема дефіцит трудових ресурсів, негативно впливає на економіку та визначає подальшу динаміку її розвитку у майбутньому. Для зростання економіки країни необхідна певна кількість працівників, яких зараз бракує.