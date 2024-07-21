Украинские беженцы в Венгрии — какие изменения ждут переселенцев в августе

Женщина на фоне украинского флага. Фото: Reuters

В Венгрии меняют правила для украинских беженцев. В августе 2024 года некоторые переселенцы потеряют право на бесплатное жилье.

Об этом сообщает uamedia.eu.

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Что изменится для украинских беженцев в Венгрии

Правительство Венгрии внесло изменения в законодательство, согласно которым помощь с жильем для украинских беженцев будет зависеть от их региона происхождения или постоянного места жительства.

Начиная с 21 августа субсидированное жилье будет предоставляться только тем украинцам, которые прибыли с территорий Украины, которые правительство Венгрии признало пострадавшими от войны.

В частности, в июле в перечень таких областей вошли:

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Запорожская область;

Киевская область и Киев;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Черниговская область;

Луганская область;

Житомирская область;

Автономная Республика Крым и Севастополь.

Кто может получить бесплатное жилье

Лица, имеющие право на временную защиту, могут получить субсидированное жилье в течение месяца после прибытия в Венгрию, даже без регистрации статуса защиты.

Чтобы сохранить право на субсидированное жилье после этого месяца, необходимо зарегистрировать временную защиту в течение указанного срока. Регистрация дает право на еще один месяц проживания в субсидированном жилье.

По истечении одного месяца право на субсидированное жилье будут иметь только те, кто подпадает под одну из категорий уязвимости (при условии проживания на территории, пострадавшей от войны):

несовершеннолетние (до 18 лет);

один из родителей ребенка до 18 лет при проживании в одной семье с ним;

беременные,

люди с инвалидностью;

люди старше 65 лет.

После 21 августа 2024 года владельцы жилья не будут получать государственные субсидии на размещение других категорий беженцев, поэтому людей могут попросить выселиться.

Правительство не будет предоставлять альтернативные варианты размещения, такие как государственные коллективные приюты. Однако работающие в Венгрии смогут получить поддержку от своего работодателя.

Что еще стоит знать

Напомним, финансовая помощь украинским беженцам в Чехии увеличится в связи с отменой безвозмездного жилья. Такое решение приняло правительство страны.

Мы также писали, что украинцам в Польше будет предложена новая программа финансовой помощи, направленная на выезд из коллективных приютов и самостоятельную оплату жилья. Смета соответствующего проекта составляет 22 миллиона евро.