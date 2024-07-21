Українські біженці в Угорщині — які зміни чекають на переселенців у серпні

Жінка на тлі українського прапора. Фото: Reuters

В Угорщині змінюють правила для українських біженців. У серпні 2024 року деякі переселенці втратять право на безкоштовне житло.

Про це повідомляє uamedia.eu.

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Що зміниться для українських біженців в Угорщині

Уряд Угорщини вніс зміни до законодавства, згідно з якими допомога з житлом для українських біженців залежатиме від їхнього регіону походження або постійного місця проживання.

Починаючи з 21 серпня, субсидоване житло надаватиметься лише тим українцям, які прибули з територій України, що уряд Угорщини визнав постраждалими від війни.

Зокрема, у липні до переліку таких областей увійшли:

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Запорізька область;

Київська область та м. Київ;

Миколаївська область;

Одеська область;

Сумська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Чернігівська область;

Луганська область;

Житомирська область;

Автономна Республіка Крим та м. Севастополь.

Хто може отримати безкоштовне житло

Особи, які мають право на тимчасовий захист, можуть отримати субсидоване житло протягом місяця після прибуття до Угорщини, навіть без реєстрації статусу захисту.

Щоб зберегти право на субсидоване житло після цього місяця, потрібно зареєструвати тимчасовий захист протягом зазначеного терміну. Реєстрація надає право на ще один місяць проживання у субсидованому житлі.

Після закінчення одного місяця право на субсидоване житло матимуть лише ті, хто підпадає під одну з категорій вразливості (за умови проживання на території, що постраждала від війни):

неповнолітні (до 18 років);

один з батьків дитини до 18 років при проживанні в одній сім'ї з нею;

вагітні,

люди з інвалідністю;

люди старші 65 років.

Після 21 серпня 2024 року власники житла не отримуватимуть державних субсидій на розміщення інших категорій біженців, тому людей можуть попросити виселитися.

Уряд не надаватиме альтернативних варіантів розміщення, таких як державні колективні притулки. Проте ті, хто працює в Угорщині, зможуть отримати підтримку від свого роботодавця.

Що ще варто знати

Нагадаємо, фінансова допомога українським біженцям у Чехії збільшиться через скасування безоплатного житла. Таке рішення ухвалив уряд країни.

Ми також писали, що українцям у Польщі запропонують нову програму фінансової допомоги, спрямовану на виїзд із колективних притулків та самостійну оплату житла. Кошторис відповідного проєкту сягає 22 мільйонів євро.