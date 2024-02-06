Дело Всеволода Князева о коррупции в Верховном суде. Как изменялась сумма залога для Всеволода Князева

Экс-глава Верховного суда Всеволод Князев. Фото: "Укринформ"

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Отстранен от осуществления правосудия. Высший совет правосудия отстранил судью Верховного суда Всеволода Князева. Будет действовать отстранение до 6 апреля 2024 года. Соответствующее решение было принято на заседании совета во вторник, 6 февраля. 31 января бывший глава Верховного суда Всеволод Князев внес залог в сумме 18,2 млн грн и освободился из следственного изолятора. Там судья находился с мая 2023 года по обвинению в получении взятки в размере примерно 3 миллионов долларов. При этом за восемь месяцев, которые экс-председатель Верховного суда провел в СИЗО, сумма залога для его выхода уменьшилась почти в 6 раз.

Новини.LIVE рассказывают о деле Всеволода Князева, коррупции в Верховном суде и как сумма залога для его выхода из следственного изолятора упала со 107,3 млн грн до 18,2 млн грн.

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В мае Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура зафиксировали факт получения председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым взятки в размере около 3 миллионов долларов. Ему было предъявлено обвинение в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. На следующий день Пленум Верховного суда выразил недоверие Всеволоду Князеву, что привело к его отстранению от должности главы Верховного суда.

По информации следствия, бывший председатель суда помог предпринимателю, приняв решение в его пользу, за что через своего адвоката получил значительную сумму денег. Речь идет о событиях, связанных с покупкой в 2002 году 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината горнорудной компанией Ferrexpo, принадлежащей украинскому бизнесмену Константину Жеваго. В апреле 2023 года Большая палата Верховного Суда Украины отменила постановление Северного апелляционного хозяйственного суда о признании недействительным договора 2002 года о купле-продаже акций ПГОКа и передаче их четырем компаниям, принадлежащим бывшим акционерам, таким образом фактически вернув акции под контроль Жеваго.

При этом в пресс-службе Жеваго опровергли все обвинения на его счет. Там заявили о "безосновательной связи и откровенном искажении фактов" в свете проведения параллелей с решением Большой палаты Верховного суда о законности приобретения акций Полтавского ГОКа и задержанием Князева по обвинению в получении взятки.

В среду, 31 января, за экс-председателя Верховного суда Всеволода Князева внесли залог в размере до 18,2 млн грн, и он в этот же день вышел из СИЗО. При этом в Центре противодействия коррупции отметили, что все активы Всеволода Князева были арестованы, поэтому маловероятно, что деньги внес кто-нибудь из его семьи. В декабре представители защиты Князева сообщали, что максимальная сумма, которую семья подозреваемого может собрать, составляет 10 млн грн.

Адвокат бывшего председателя Верховного суда Владимир Клочков отметил, что за Князева внесли залог его друзья. По словам самого Всеволода Князева, его адвокаты и родственники вынуждены были взять кредит для внесения суммы залога из-за ухудшения его здоровья и невозможности получения необходимого лечения в следственном изоляторе.

При этом экс-председатель Верховного суда не уточнил детали процентов по кредиту на его освобождение и планов по погашению займа. Он отметил, что он пока не может об этом говорить, потому что еще не успел обсудить это со своими адвокатами. Князев также отметил, что сначала направится домой, для того чтобы переодеться, после чего уедет в больницу.

Как изменялась сумма залога при Всеволоде Князеве

Как изменялась сумма залога зп Всеволода Князева. Инфографика

18 мая суд принял решение об аресте бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева до 14 июля, предоставив ему возможность внести залог в размере 107 миллионов 360 тысяч гривен. Правда, уже через две недели Высший антикоррупционный суд снизил альтернативный залог со 107,3 до 75 миллионов гривен.

В начале сентября залог уменьшили еще на 20 миллионов гривен. Таким образом, сумма залога составляла уже 55 миллионов гривен.

Прошло меньше месяца, и в конце сентября коллегия ВАКС под председательством судьи Семенникова решила уменьшить размер залога для Князева еще на 10 миллионов гривен — с 55 до 45 миллионов гривен.

На этом скидки от ВАКС не закончились. Через две недели Высший антикоррупционный суд в очередной раз уменьшил залог Всеволода Князева. Тоже на 10 миллионов гривен. Таким образом, размер залога составил 35 миллионов гривен.

В начале декабря суд снизил размер залога бывшему председателю Верховного суда с 35 до 27 миллионов гривен. В конце декабря сумма залога уже составляла 20 миллионов гривен.

В конце концов, 30 января 2024 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда в последний раз снизил сумму залога – до 18,16 миллиона гривен.

Таким образом, за 8 месяцев, которые экс-председатель Верховного суда проводил в СИЗО, сумма залога для его выхода уменьшилась почти в 6 раз.

Напомним, что экс-председатель Верховного Суда Всеволод Князев вышел из СИЗО. По словам самого Князева, его адвокаты и родственники для освобождения подзащитного были вынуждены взять кредит из-за ухудшения его здоровья и невозможности получить должное лечение в СИЗО. О процентах по кредиту и планах по его погашению Князев не уточнил.

Также мы писали, что в конце декабря Печерский районный суд Киева признал виновным по материалам НАПК экс-главу ВС Всеволода Князева в нарушении установленных законом ограничений по получению подарков. У него конфисковали 906 600 грн, а также обязали уплатить штраф 2550 грн.