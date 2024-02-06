Справа Всеволода Князєва про корупцію у Верховному суді. Як змінювалася сума застави для Всеволода Князєва

Ексголова Верховного суду Всеволод Князєв. Фото: "Укрінформ"

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Відсторонений від здійснення правосуддя. Вища рада правосуддя відсторонила суддю Верховного суду Всеволода Князєва. Діятиме відсторонення до 6 квітня 2024 року. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні ради у вівторок, 6 лютого. 31 січня, колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв вніс заставу у сумі 18,2 млн грн і звільнився зі слідчого ізолятора. Там суддя перебував з травня 2023 року через обвинувачення в отриманні хабаря у розмірі приблизно 3 мільйонів доларів. При цьому за вісім місяців, які ексголова Верховного суду провів у СІЗО, сума застави для його виходу зменшилась майже в 6 разів.

Новини.LIVE розповідають про справу Всеволода Князєва, корупцію у Верховному суді та як сума застави для його виходу зі слідчого ізолятора впала із 107,3 млн грн до 18,2 млн грн.

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У травні Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура зафіксували факт отримання головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим хабаря у розмірі приблизно 3 мільйони доларів. Йому було висунуто звинувачення в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Наступного дня Пленум Верховного суду висловив недовіру Всеволоду Князєву, що призвело до його усунення з посади голови Верховного суду.

За інформацією слідства, колишній голова суду посприяв підприємцю, ухвалюючи рішення на його користь, за що через свого адвоката отримав значну суму грошей. Йдеться про події, пов'язані з купівлею у 2002 році 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату гірничорудною компанією Ferrexpo, яка належить українському бізнесмену Костянтину Жеваго. У квітні 2023 року Велика палата Верховного Суду України скасувала постанову Північного апеляційного господарського суду щодо визнання недійсним договору 2002 року про купівлю-продаж акцій ПГЗК та передачу їх чотирьом компаніям, що належать колишнім акціонерам ПГЗК, таким чином фактично повернувши акції підприємства під контроль Жеваго.

При цьому в пресслужбі Жеваго спростували всі обвинувачення на свій рахунок. Там заявили про "безпідставний зв'язок та відверте спотворення фактів" щодо проведення паралелей з рішенням Великої палати Верховного суду щодо законності придбання акцій Полтавського ГЗК та затриманням Князєва за обвинуваченням в отриманні хабаря.

У середу, 31 січня, за ексголову Верховного суду Всеволода Князєва внесли заставу у розмірі до 18,2 млн грн, і він цього ж дня вийшов із СІЗО. При цьому в Центрі протидії корупції зазначили, що всі активи Всеволода Князєва були арештовані, тому малоймовірно, що гроші вніс хтось із його родини. У грудні представники захисту Князєва повідомляли, що максимальна сума, яку сім'я підозрюваного може зібрати, становить 10 млн грн.

Адвокат колишнього голови Верховного суду Володимир Клочков зазначив, що за Князєва внесли заставу його друзі. За словами самого Всеволода Князєва, його адвокати та родичі змушені були взяти кредит для внесення суми застави через погіршення його здоров'я та неможливості отримання необхідного лікування у слідчому ізоляторі.

При цьому ексголова Верховного суду не уточнив деталі щодо відсотків за кредитом на його звільнення та планів щодо погашення позики, зазначивши, що він наразі не може про це говорити, бо ще не встиг обговорити це зі своїми адвокатами. Князєв також зазначив, що спочатку попрямує додому для того, щоб переодягтись, після чого поїде в лікарню.

Як змінювалась сума застави за Всеволода Князєва

Як змінювалася сума застави для Всеволода Князєва. Інфографіка

18 травня суд ухвалив рішення про арешт колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва до 14 липня, надавши йому можливість внести заставу у розмірі 107 мільйонів 360 тисяч гривень. Щоправда, вже через два тижні Вищий антикорупційний суд зменшив альтернативну заставу зі 107,3 до 75 мільйонів гривень.

На початку вересня заставу зменшили ще на 20 мільйонів гривень. Таким чином, сума застави становила вже 55 мільйонів гривень.

Пройшло менше місяця, і у кінці вересня колегія ВАКС під головуванням судді Семенникова вирішила зменшити розмір застави для Князєва ще на 10 мільйонів гривень — з 55 до 45 мільйонів гривень.

На цьому "знижки" від ВАКС не закінчились. Через два тижні Вищий антикорупційний суд вкотре зменшив заставу для Всеволода Князєва. Теж на 10 мільйонів гривень. Таким чином, розмір застави становив 35 мільйонів гривень.

На початку грудня суд зменшив розмір застави колишньому голові Верховного суду з 35 до 27 мільйонів гривень. В кінці грудня сума застави вже становила 20 мільйонів гривень.

Зрештою, 30 січня 2024 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду востаннє знизив суму застави — до 18,16 мільйона гривень.

Таким чином за 8 місяців, які ексголова Верховного суду провів у СІЗО, сума застави для його виходу зменшилась майже у 6 разів.

Нагадаємо, що ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв вийшов із СІЗО. За словами самого Князєва, його адвокати та родичі для звільнення підзахисного були змушені взяти кредит через погіршення його здоров'я та неможливість отримати належне лікування у СІЗО. Про відсотки за кредитом та плани щодо його погашення Князєв не уточнив.

Також ми писали, що наприкінці грудня Печерський районний суд Києва визнав винним за матеріалами НАЗК ексголову ВС Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо отримання подарунків. У нього конфіскували 906 600 грн, а також зобов'язали сплатити штраф 2 550 грн.