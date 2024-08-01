Бизнес озвучил оценку деловой активности во время войны — НБУ

Работница строительной сферы. Фото: hmarochos

Украинский бизнес смягчил прогнозы по деловой активности. В то же время, предприниматели ожидают дальнейшего присутствия негативных факторов в виде роста цен и сокращения численности работников.

Об этом говорится в опросе от Национального банка.

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Деловые ожидания бизнеса

По информации Нацбанка, индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в июле повысился до 44,4 пункта против 43,6 в июне.

"Адаптивность к проблемам с энергоснабжением, стабильная работа морского коридора, устойчивые инфляционные ожидания, смягчение валютных ограничений, а также сезонный фактор оказали положительное влияние на ожидания бизнеса", — говорится в сообщении.

Бизнес назвал сдерживающие факторы на рынке:

ухудшение ситуации безопасности;

риск дальнейших обстрелов критической инфраструктуры;

ухудшение курсовых ожиданий;

значительный дефицит квалифицированных кадров.

Графика. Источник: НБУ

Все это усложняет экономическую активность предприятий всех секторов, участвующих в ежемесячных опросах регулятора.

Бизнес ожидает усиления темпов роста закупочных цен. Прогнозируют дальнейшее повышение цен и тарифов на собственную продукцию или услуги.

Также сложная ситуация на рынке труда. Только руководители строительных предприятий ожидают сохранения количества работников на уровне предыдущего месяца. Представители промышленности и сферы услуг ожидают дальнейшего сокращения персонала, однако более низкими темпами.

В опросе НБУ приняли участие 435 предприятий.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство планирует повысить налоги в Украине из-за критической необходимости поступления дополнительных финансов в госбюджет. В то же время, дискуссии о деталях соответствующего решения с бизнесом продолжатся.

Также мы писали, что в Украине предлагается обновить систему классификации предпринимательства. Секторальный подход намерены заменить сегментным, что предполагает пять основных категорий бизнеса и ряд подкатегорий.