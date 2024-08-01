Бизнес озвучил оценку деловой активности во время войны — НБУ

Рост цен и дефицит кадров — НБУ узнал прогноз предпринимателей
Украинский бизнес смягчил прогнозы по деловой активности. В то же время, предприниматели ожидают дальнейшего присутствия негативных факторов в виде роста цен и сокращения численности работников.
Об этом говорится в опросе от Национального банка.
Деловые ожидания бизнеса
По информации Нацбанка, индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в июле повысился до 44,4 пункта против 43,6 в июне.
"Адаптивность к проблемам с энергоснабжением, стабильная работа морского коридора, устойчивые инфляционные ожидания, смягчение валютных ограничений, а также сезонный фактор оказали положительное влияние на ожидания бизнеса", — говорится в сообщении.
Бизнес назвал сдерживающие факторы на рынке:
- ухудшение ситуации безопасности;
- риск дальнейших обстрелов критической инфраструктуры;
- ухудшение курсовых ожиданий;
- значительный дефицит квалифицированных кадров.
Все это усложняет экономическую активность предприятий всех секторов, участвующих в ежемесячных опросах регулятора.
Бизнес ожидает усиления темпов роста закупочных цен. Прогнозируют дальнейшее повышение цен и тарифов на собственную продукцию или услуги.
Также сложная ситуация на рынке труда. Только руководители строительных предприятий ожидают сохранения количества работников на уровне предыдущего месяца. Представители промышленности и сферы услуг ожидают дальнейшего сокращения персонала, однако более низкими темпами.
В опросе НБУ приняли участие 435 предприятий.
Что еще стоит знать
Напомним, правительство планирует повысить налоги в Украине из-за критической необходимости поступления дополнительных финансов в госбюджет. В то же время, дискуссии о деталях соответствующего решения с бизнесом продолжатся.
Также мы писали, что в Украине предлагается обновить систему классификации предпринимательства. Секторальный подход намерены заменить сегментным, что предполагает пять основных категорий бизнеса и ряд подкатегорий.
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