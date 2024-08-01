Бізнес озвучив оцінку щодо ділової активності під час війни — НБУ

Працівниця будівельної сфери. Фото: hmarochos

Український бізнес пом’якшив прогнози щодо ділової активності. Водночас, підприємці очікують на подальшу присутність негативних факторів у вигляді зростання цін та скорочення чисельності працівників.

Про це йдеться в опитуванні від Національного банку.

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Ділові очікування бізнесу

За інформацією Нацбанку, індекс очікувань ділової активності (ІОДА) в липні підвищився до 44,4 пункту проти 43,6 у червні.

"Адаптивність до проблем із енергопостачанням, стабільна робота морського коридору, стійкі інфляційні очікування, пом’якшення валютних обмежень, а також сезонний фактор мали позитивний вплив на очікування бізнесу", — йдеться в повідомленні.

Бізнес назвав стримуючі чинники на ринку:

погіршення безпекової ситуації;

ризик подальших обстрілів критичної інфраструктури;

погіршення курсових очікувань;

значний дефіцит кваліфікованих кадрів.

Грфіка. Джерело: НБУ

Все це ускладнює економічну активність підприємств усіх секторів, що беруть участь у щомісячних опитуваннях регулятора.

Бізнес очікує посилення темпів зростання закупівельних цін. Прогнозують подальше здорожчання цін та тарифів на власну продукцію чи послуги.

Також складна ситуація на ринку праці. Тільки керівники будівельних підприємств очікують на збереження кількості працівників на рівні попереднього місяця. Представники промисловості та сфери послуг очікують подальше скорочення персоналу, проте нижчими темпами.

В опитуванні НБУ взяли участь 435 підприємств.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд планує підвищити податки в Україні через критичну необхідність надходження додаткових фінансів до держбюджету. Водночас, дискусії щодо деталей відповідного рішення з бізнесом продовжаться.

Також ми писали, що в Україні пропонують оновити систему класифікації підприємництва. Секторальний підхід мають намір замінити на сегментний, що передбачатиме п'ять основних категорій бізнесу та низку підкатегорій.