Инфляция ускорилась до 2,2% — как выросли цены

Продуктовый рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Инфляция на потребительском рынке в июне 2024 года достигла 2,2%. Это самый высокий показатель роста цен за последний год.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Как выросли цены на продукты

По данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в июне 2024 года выросла до 2,2%, что стало самым высоким показателем роста цен за последний год. В мае этот показатель составил 0,6%, в апреле — 0,2%, в марте — 0,5%, в феврале — 0,3%, а в январе — 0,4%. За первое полугодие цены выросли на 4,3%. Базовая инфляция в июне выросла на 0,5% по сравнению с маем и составила 3,3% с начала года.

Так, по подсчетам Госстата, цены выросли на:

на продукты питания и безалкогольные напитки в июне выросли на 0,5%;

больше всего (на 15,5%) подорожали яйца;

на 3,2-0,4% выросли цены на продукты переработки зерновых, сахар, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, макаронные изделия, безалкогольные напитки, рис, масло, овощи;

цены на алкогольные напитки и табачные изделия в июне повысились на 1,1%, в частности на табачные изделия — на 1,7%, алкогольные напитки — на 0,5%;

цены на транспорт выросли на 0,8% в основном из-за удорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 10%.

В то же время на 2,6–0,1% снизились цены на сало, молоко, мясо и мясопродукты, кисломолочную продукцию, фрукты. В то же время одежда и обувь подешевели на 2,5%.

Как изменились цены в июне 2024 года. Источник: Госстат

Что еще нужно знать

Напомним, июньская инфляция стала самой высокой с октября 2022 года. За XX век значительный скачок цен в июне происходил только в 2000 году (3,7%) и в 2022 году (3,1%).

Мы также писали, что в Министерстве экономики пересмотрели прогноз по экономическому и социальному развитию страны. В частности, речь идет о динамике потребительских цен и заработных плат в 2024 году.