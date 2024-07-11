Інфляція прискорилася до 2,2% — як зросли ціни

Продуктовий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Інфляція на споживчому ринку у червні 2024 року досягла 2,2%. Це найвищий показник зростання цін за останній рік.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Читайте також:

Як зросли ціни на продукти

За даними Держстату, інфляція на споживчому ринку у червні 2024 року зросла до 2,2%, що стало найвищим показником зростання цін протягом останнього року. У травні цей показник становив 0,6%, у квітні — 0,2%, у березні — 0,5%, у лютому — 0,3%, а у січні — 0,4%. За перше півріччя ціни зросли на 4,3%. Базова інфляція у червні зросла на 0,5% порівняно з травнем і становила 3,3% з початку року.

Отже, за підрахунками Держстату, ціни зросли на:

на продукти харчування та безалкогольні напої у червні зросли на 0,5%;

найбільше (на 15,5%) здорожчали яйця;

на 3,2–0,4% зросли ціни на продукти переробки зернових, цукор, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, хліб, макаронні вироби, безалкогольні напої, рис, масло, овочі;

ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у червні підвищилися на 1,1%, зокрема, на тютюнові вироби — на 1,7%, алкогольні напої — на 0,5%;

ціни на транспорт зросли на 0,8% в основному через здорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 10%.

Водночас на 2,6–0,1% знизилися ціни на сало, молоко, м'ясо та м'ясопродукти, кисломолочну продукцію, фрукти. Водночас одяг та взуття подешевшали на 2,5%.

Як змінились ціни у червні 2024 року. Джерело: Держстат

Що ще треба знати

Нагадаємо, червнева інфляція стала найвищою з жовтня 2022 року. За XX століття значний стрибок цін у червні відбувався лише у 2000 році (3,7%) та у 2022 році (3,1%).

Ми також писали, що у Міністерстві економіки переглянули прогноз щодо економічного та соціального розвитку країни. Зокрема, йдеться про динаміку споживчих цін та заробітних плат у 2024 році.