Компенсації аграріям — Мінагро розробляє законодавчі зміни для підтримки агровиробників

Будівництво фортифікаційних споруд. Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак/ Facebook

Міністерство аграрної політики та продовольства України працює над розробкою законодавчих змін для підтримки агровиробників. Зокрема, пропонується компенсація за використання сільськогосподарських земель для спорудження фортифікаційних укріплень.

Про це повідомляє пресслужба Мінагро.

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Детальніше про компенсації аграріям

Виконуючий обов’язки міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький зазначив, що міністерство пропонує щорічні виплати у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки за використання цих земель. Це дозволить компенсувати витрати на оренду.

"По завершенню воєнного стану землі під фортифікації або викупити для суспільних потреб, або привести у стан для ведення сільськогосподарських робіт. Програму планується запустити наступного року", — додав урядовець.

Також обговорюється варіант замороження кредитних зобов'язань для агровиробників, що залишилися на тимчасово окупованих територіях, але продовжують свою діяльність на підконтрольних землях.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 16 серпня ухвалив рішення запровадити новий вид субсидій для українців у період воєнного стану. Ця допомога спрямована на підтримку аграріїв, які працюють на територіях, де можливі чи вже йдуть бойові дії.

Також ми повідомляли, що в Україні очікується подорожчання сільськогосподарської землі у найближчі роки. Зокрема, експерти назвали максимальний рівень цін земельних паїв, якого можуть досягнути у 2024 році.