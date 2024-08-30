Компенсации аграриям — Минагро разрабатывает законодательные изменения для поддержки агропроизводителей

Строительство фортификационных сооружений. Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак/ Facebook

Министерство аграрной политики и продовольствия работает над разработкой законодательных изменений для поддержки агропроизводителей. В частности, предлагается компенсация использования сельскохозяйственных земель для сооружения фортификационных укреплений.

Об этом сообщает пресс-служба Минагро.

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Подробнее о компенсациях аграриям

Исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий отметил, что министерство предлагает ежегодные выплаты в размере 12% нормативной денежной оценки за использование этих земель. Это позволит компенсировать расходы по аренде.

"По завершению военного положения земли под фортификации или выкупить для общественных нужд, или привести в состояние для ведения сельскохозяйственных работ. Программу планируется запустить в следующем году", — добавил чиновник.

Также обсуждается вариант замораживания кредитных обязательств для оставшихся агропроизводителей на временно оккупированных территориях, но продолжающих свою деятельность на подконтрольных землях.

Что еще стоит знать

Напомним, Кабинет Министров Украины 16 августа принял решение о введении нового вида субсидий для украинцев в период военного положения. Эта помощь направлена на поддержку аграриев, работающих на территориях, где возможны или уже идут боевые действия.

Также мы сообщали, что в Украине ожидается удорожание сельскохозяйственной земли в ближайшие годы. В частности, эксперты назвали максимальный уровень цен земельных паев, который может быть достигнут в 2024 году.