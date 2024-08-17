Субсидії аграріям під час війни — кому виплатять до 2 тис. грн

Українські гривні в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Кабінет Міністрів України 16 серпня ухвалив рішення запровадити новий вид субсидій для українців у період воєнного стану. Ця допомога спрямована на підтримку аграріїв, які працюють на територіях, де можливі чи вже йдуть бойові дії.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

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Детальніше про новий вид субсидій

Відповідне рішення ухвалили з метою зменшення фінансового навантаження на фермерські господарства.

"Ми розуміємо, як важко сіяти та збирати врожай на цих землях та в цих громадах, тому будемо підтримувати наших людей, які там працюють", — повідомив прем'єр.

Субсидія буде нарахована за кожен гектар оброблених земель, засіяних сільськогосподарськими культурами. Розмір виплат аграріям залежатиме від відстані їхніх полів від зони бойових дій.

Отже, субсидію будуть нараховувати наступним чином:

1000 грн — за 1 га землі в зоні можливих бойових дій;

— за 1 га землі в зоні можливих бойових дій; 2000 грн — в зоні активних бойових дій.

Джерело: скриншот

Що ще треба знати

Нагадаємо, земельний податок в Україні є обов'язковим для всіх власників і користувачів земельних ділянок, але деякі категорії громадян мають право на звільнення від сплати. Наприклад, пенсіонери за віком не зобов'язані сплачувати податок, якщо площа їхньої земельної ділянки не перевищує встановлені законом ліміти.

Ми також писали, що на початку серпня Українська зернова асоціація (УЗА) знову знизила прогноз потенційного врожаю на 2024 рік, скоротивши його на 2,8 млн тонн, до 71,8 млн тонн зернових та олійних культур. Для порівняння, у 2023 році врожай становив 82,8 млн тонн.