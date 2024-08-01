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Аграрії знову знизили оцінку врожаю в Україні — у чому причина

1 серпня 2024 11:51
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Врожай в Україні буде меншим — чим викликане чергове зниження прогнозу врожаю в новому сезоні
Жнива в Одеській області. Фото: Новини.LIVE
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Українська зернова асоціація (УЗА) знову знизила прогноз потенційного врожаю на 2024 рік, скоротивши його на 2,8 млн т до 71,8 млн т зернових та олійних культур. Для порівняння, у 2023 році врожай становив 82,8 млн т.

Про це повідомляє пресслужба УЗА.

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Чому погіршився прогноз

Зазначено, що чергове зниження прогнозу врожаю на новий сезон зумовлене спекотною і посушливою погодою в Україні, яка негативно вплинула на потенційну врожайність пізніх зернових та олійних культур.

"Поточний прогноз базується на середніх погодних умовах за останні 5 років, тому поліпшення чи погіршення даних умов навесні та влітку вносять свої корективи. Чергове зниження прогнозу врожаю в новому сезоні викликане спекотною і посушливою погодою в Україні в липні цього року, яка мала негативний вплив на потенційну врожайність пізніх зернових та олійних культур", — пояснили в асоціації.

Яким буде врожай у 2024 році в Україні
Прогноз врожаю на 2024 рік. Джерело: УЗА

Прогноз врожаю та експорту зернових та олійних культур

У повідомленні сказано, що прогнозований експорт зернових та олійних культур на сезон 2024/2025 складе 41 млн т, що на 2,5 млн т менше попередньої оцінки. Для порівняння, за підсумками минулого сезону, який завершився 30 червня, УЗА оцінила експорт у 57,5 млн т. Таким чином, падіння експорту в порівнянні з попереднім сезоном може перевищити 16 млн т.

Який експорт прогнозують у новому сезоні в Україні
Прогноз потенційного експорту зернових та олійних. Джерело: УЗА

УЗА оцінює врожай пшениці в 2024 році на рівні 19,8 млн т, що нижче за 22 млн т у 2023 році. Потенційний експорт пшениці на сезон 2024/2025 може скласти близько 13 млн т, з урахуванням перехідних залишків на початку сезону, які склали майже 1 млн т.

За оцінкою асоціації, врожай ячменю в 2024 році може досягти 4,95 млн т, а потенційний експорт на сезон 2024/2025 прогнозується на рівні 2 млн т.

Очікування щодо врожаю кукурудзи в новому сезоні погіршилися через спекотну погоду, зменшивши прогноз до 23,4 млн т, що на 2,1 млн т менше попередньої оцінки. Потенційний експорт кукурудзи може скласти близько 18,5 млн т.

Прогноз врожаю соняшнику на цей рік становить 12,8 млн т, що на 1,4 млн т менше порівняно з минулорічними 14,2 млн т. Потенційний експорт може досягти 250 тис. т, в той час як переробка соняшнику на олію може скласти до 12,5 млн т.

Очікуваний врожай ріпаку в 2024 році прогнозується на рівні 4,3 млн т. При цьому потенційний експорт на сезон 2024/2025 може скласти 3,4 млн т.

Прогнозується, що врожай сої на цей рікстановитиме 4,8 млн т, з яких експорт може досягти 3,5 млн т.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Українська зернова асоціація на початку червня знизила прогноз врожаю на 2024 рік на 1,5 млн тонн до 74,6 млн тонн зернових та олійних культур, порівняно з врожаєм 2023 року, який становив 82,8 млн тонн. Це було пов'язано зі скороченням посівних площ через несприятливу цінову кон'юнктуру та посуху в травні у деяких регіонах країни.

Ми також писали, що вартість землі під забудову в Україні значно коливається залежно від її призначення. Сільськогосподарські ділянки у 2024 році оцінюються в межах від 1 000 до 10 000 доларів за сотку, житлові та комерційні — від 5 000 до 50 000 доларів і вище, а промислові — від 10 000 до 100 000 доларів. Ціни визначаються розташуванням, наявністю комунікацій і інфраструктури, а також ринковим попитом і пропозицією.

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