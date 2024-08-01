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Аграрии снова снизили оценку урожая в Украине — в чем причина

1 августа 2024 11:51
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Урожай в Украине будет меньше — чем вызвано очередное снижение прогноза урожая в новом сезоне
Жатва в Одесской области. Фото: Новини.LIVE
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) снова снизила прогноз потенциального урожая на 2024 год, сократив его на 2,8 млн т до 71,8 млн т зерновых и масличных культур. Для сравнения, в 2023 году урожай составил 82,8 млн т.

Об этом сообщает пресс-служба УЗА.

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Почему ухудшился прогноз

Отмечено, что очередное снижение прогноза урожая на новый сезон обусловлено жаркой и засушливой погодой в Украине, которая окажет негативное влияние на потенциальную урожайность поздних зерновых и масличных культур.

"Текущий прогноз базируется на средних погодных условиях за последние 5 лет, поэтому улучшение или ухудшение данных условий весной и летом вносят свои коррективы. Очередное снижение прогноза урожая в новом сезоне вызвано жаркой и засушливой погодой в Украине в июле этого года, которая оказала негативное влияние на потенциальную урожайность поздних зерновых и масличных культур", — пояснили в ассоциации.

Каким будет урожай в 2024 году в Украине
Прогноз урожая на 2024 год. Источник: УЗА

Прогноз урожая и экспорта зерновых и масличных культур

В сообщении говорится, что прогнозируемый экспорт зерновых и масличных культур на сезон 2024/2025 составит 41 млн т, что на 2,5 млн т меньше предварительной оценки. Для сравнения, по итогам прошедшего сезона, завершившегося 30 июня, УЗА оценила экспорт в 57,5 млн т. Таким образом, падение экспорта по сравнению с предыдущим сезоном может превысить 16 млн т.

Какой экспорт прогнозируют в новом сезоне в Украине
Прогноз потенциального экспорта зерновых и масличных. Источник: УЗА

УЗА оценивает урожай пшеницы в 2024 году на уровне 19,8 млн т, что ниже 22 млн т в 2023 году. Потенциальный экспорт пшеницы на сезон 2024/2025 может составить около 13 млн т с учетом переходных остатков в начале сезона, которые составили почти 1 млн т.

По оценке ассоциации, урожай ячменя в 2024 году может достигнуть 4,95 млн т, а потенциальный экспорт на сезон 2024/2025 прогнозируется на уровне 2 млн т.

Ожидания по урожаю кукурузы в новом сезоне ухудшились из-за жаркой погоды, уменьшив прогноз до 23,4 млн т, что на 2,1 млн т меньше предварительной оценки. Потенциальный экспорт кукурузы может составить около 18,5 млн т.

Прогноз урожая подсолнечника на этот год составляет 12,8 млн т, что на 1,4 млн т меньше по сравнению с прошлогодними 14,2 млн т. Потенциальный экспорт может достигнуть 250 тыс. т, в то время как переработка подсолнечника на масло может составить 12,5 млн т.

Ожидаемый урожай рапса в 2024 году прогнозируется на уровне 4,3 млн т. При этом потенциальный экспорт на сезон 2024/2025 может составить 3,4 млн т.

Прогнозируется, что урожай сои на этот год будет составлять 4,8 млн т, из которых экспорт может достигнуть 3,5 млн т.

Что еще стоит знать

Напомним, Украинская зерновая ассоциация в начале июня снизила прогноз урожая на 2024 год на 1,5 млн тонн до 74,6 млн тонн зерновых и масличных культур по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82,8 млн тонн. Это связано с сокращением посевных площадей из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры и засухи в мае в некоторых регионах страны.

Мы также писали, что стоимость земли под строительство в Украине значительно колеблется в зависимости от ее назначения. Сельскохозяйственные участки в 2024 году оцениваются в пределах от 1 000 до 10 000 долларов за сотку, жилые и коммерческие — от 5 000 до 50 000 долларов и выше, а промышленные — от 10 000 до 100 000 долларов. Цены определяются расположением, наличием коммуникаций и инфраструктуры, а также рыночным спросом и предложением.

сельское хозяйство урожай зерно экспорт зерна аграрии кукуруза пшеница подсолнечник ячмень соя

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