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Банки та обмінники різко підвищили ціни на валюту — курс долара на завтра

13 лютого 2024 21:07
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 14 лютого — долар перед святом різко подорожчав
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Курс долара у банках та обмінниках суттєво зріс перед святом усіх Закоханих. Національний банк теж встановив на середу, 14 лютого, курс американської та європейської валюти на вищому рівні.

Таку інформацію опублікував Нацбанк та сайти з моніторингу.

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Курс долара, євро та злотого

За даними НБУ, офіційні курси іноземних валют мають такий рівень:

  • долар — 38,12 грн (+0,23);
  • євро — 41,12 грн (+0,31);
  • злотий — 9,51 грн (+0,07).

Курс валют у банках

Сайт Kurs пише, що на готівковому ринку валюта активно подорожчала. Долар зріс у купівлі до 37,90 грн (+0,21), у продажу — до 38,46 грн (+0,23). Євро у купівлі — до 40,84 грн (+0,14), в продажу — до 41,63 грн (+0,14).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією порталу Minfin, в обмінниках валюта також зростає в ціні. Долар у купівлі збільшився до 38,30 грн (+0,13), у продажу — 38,40 грн (+0,10). Євро зріс у купівлі до 41,45 грн (+0,05), у продажу — до 41,65 грн (+0,18).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, Національний банк готує обмеження на грошові перекази українців. Планують запровадити ліміт, який діятиме до кінця війни.

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